Bulgarian ex-valtiovarainministeri ajoi leasing-autolla, joka olikin varastettu ja Interpolin etsintäkuuluttama

Käytettyjen autojen kauppaan pesiytyneeltä järjestäytyneeltä rikollisuudelta eivät ole turvassa edes isot leasing-yritykset, autokaupat tai edes valtioiden ministerit. Tämän osoittaa Bulgarian valtiovarainministerin tapaus. Kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Kamux osti Saksassa autoja yli 3 Meur edestä, eikä koskaan saanut maksamiaan autoja. On arvioitu, että Suomessakin on liikenteessä kymmeniä, ellei jopa satoja autoja, jotka on varastettu jostain toisesta maasta ja joiden identiteetti on sitten vaihdettu eli kloonattu jostain laillisesta autosta. Jotkut suomalaiset siis ajelevat tällaisilla autoilla autuaan tietämättöminä. Karu todellisuus voi iskeä kasvoille esimerkiksi auton merkkihuollossa.

Rikolliset kloonavat kalliita ja uudehkoja varastettuja autoja.

Bulgarian entinen valtiovarainministeri Vladislav Goranov jäi kiinni varastetulla autolla ajamisesta yrittäessään ylittää rajaa Bulgariasta Serbiaan. Auto oli ilmeisesti Toyotan maasturi. Asiasta uutisoi mm. Radio Bulgaria sivustollaan. Asian on uutisen mukaan vahvistanut Bulgarian sisäasiainministeri. Vladislav oli ostanut auton tunnetulta Leasing-autoyhtiöltä joka edustaa Bulgariassa useita autovalmistajia. Leasing-yhtiön edustaja kertoi, että kyseessä oli rikollisten kloonaama varastettu auto. Kloonaus tarkoittaa auton identiteetin vaihtamista. Rikollisilla on käytössään toinen samanlainen auto, jota ei ole ilmoitettu varastetuksi (ns. laillinen auto). Varastettuun autoon hitsataan uutta peltiä peittämään alkuperäinen valmistenumero. Sitten siihen kaiverretaan laillisen auton valmistenumero. Laillisen auton rekisteriotteet joko kopioidaan, tai sille haetaan ”hävinneiden tilalle” toiset paperit rekisterivinomaiselta. Näin liikenteessä on kaksi autoa täysin samalla identiteetillä rekisteriotteita myöten. Vastaava tapaus Suomessa Tällaisen kloonatun auton tunnistaminen on todella vaikeaa. InspectWise Oy:n perustaja Tomi Rantanen on suositulla YouTube videollaan kertonut, miten hänen hyvä ystävänsä Suomessa joutui samanlaisen huijauksen uhriksi ja osti Saksasta varastetun ja sen jälkeen kloonatun auton. Tarkastuksen suoritti tuhansia autoja välittänyt ammattiostaja. Vaikka tarkastamassa oli autoalan ammattilainen, niin hän ei tunnistanut kloonausta. Auto tuli Suomeen ja joidenkin pienten ongelmien takia se vietiin merkkihuoltoon, kun tehdastakuun piti olla vielä voimassa. Merkkihuollossa huomattiin, etteivät auton tahdasasennetut lisävarusteet vastaa sitä mitä kyseisellä valmistenumerolla pitäisi autossa olla. Sitten ilmeni, että auton keskusyksikkö antoi autolle eri valmistenumeron kuin oli papereissa ja rungossa. Auton oikea VIN-numero paljasti, että auto oli Sveitsissä varastettu ja sen jälkeen se oli etsintäkuulutettu Euroopan laajuisesti. Poliisi takavarikoi auton ja se palautettiin myöhemmin Sveitsiin sen varkaudesta korvauksen maksaneelle vakuutusyhtiölle. Ammattitarkastajan roolia ja vastuuta kaupassa tutkittiin Suomessa syyttäjän toimesta. Syyttäjä antoi pitkän pohdinnan jälkeen asiasta syyttämättäjättämispäätöksen, koska totesi tarkastajan toimineen parhaan ammattitaitonsa mukaan. Hänen ei voitu olettaa tunnistavan kloonausta. Huijatuksi joutuneen ahdinko Tässä epäonnisessa kaupassa meni auton ostajan vuosien säästöt ja jäljellä jäi vielä auton ostoa varten otettua pankkilainaa. Voi vain kuvitella miten raskasta oli kaiken tämän jälkeen maksella joka kuukausi lainaerää autosta, joka oli palautunut sveitsiläiselle vakuutusyhtiölle. Nämä eivät ole mitenkään harvinaisia tapauksia. Oma arvioni on, että Suomessa tällä hetkellä ajelee satoja autoja, jotka ovat jossain toisessa maassa varastettuja ja sen jälkeen kloonattuja. Auton omistaja ajelee autolla autuaan tietämättömänä auton kyseenalaisesta taustasta. Näitä aina silloin tällöin jää kiinni. Yleensä auton todellinen VIN-koodi paljastuu merkkihuollossa. Näistä tapauksista uutisoidaan aina välillä. Poliisien väliaikaisissa varastoissa on aina muutamia autoja odottamassa palautusta alkuperämaahansa. Useimmat rikoksen uhreiksi joutuneet eivät tule julkisuuteen, koska tilanne tuntuu uhrista nololta. Miten tunnistaa kloonaus? Kloonatun auton valmistenumero ei näy missään varastettujen autojen tietokannassa. InspectWise® VIN-Historiaraportti listaa Euroopassa etsintäkuulutetut autot mutta kloonatun auton kohdalla tästä tiedosta ei ole hyötyä. Joskus kloonatun auton oikean VIN-koodin saa selville OBD-laitteella tai sitten valmistajan omalla OBD-lukijalla. Parhaimmat kloonaukset tehdään kuitenkin ihan auton keskustietokonetta myöten. Mitä kalliimpi auto, niin sitä perusteellisemmin kloonaus tehdään ja rikollisjengeillä on käytössään korkean tason teknologiaa auton keskusyksiköidenkin kopioimiseen. Ainut tapa, jolla kloonauksen voi lähes kaikissa tapauksissa tunnistaa on auton VIN-numeron perusteella hankitun valmistajan tehdasasennettujen lisävarusteiden listauksen vertaaminen itse autossa olevaan varustukseen. Varkaat tuskin koskaan saavat hallintaansa kahta täysin identtistä autoa. Auto voi olla samaa mallia ja väriä, mutta varusteissa lähes poikkeuksetta joitakin eroja. Varustelistan huolellinen läpikäyminen auton tarkastuksen yhteydessä kestää melko kauan. Jos olet ostamassa kalliimpaa autoa ja jos myyjä on yksityinen tai pienempi autokauppias, niin tämä on ehdottomasti tehtävä. Auton tehdasvarusteiden lista on osa automaattista InspectWise® VIN-historiaraporttia useiden automerkkien osalta. Raportissa on myös muuta tärkeää tietoa, joka voi paljastaa mittariväärennökset ja Euroopassa tapahtuneet kolaroinnit. 15 € hinta on halpa siitä, että voi välttyä ostamasta varastettua, kolaroitua tai mittariväärennettyä autoa. Raportti kannattaa tilata ennen kuin lähtee autoa tarkastamaan ja se pitää ottaa mukaan auton tarkastukseen varusteiden tarkistamista varten. Ulkopuolisen tarkastajan käyttäminen on järkevää Varusteiden vertaileminen voi tuntua yksityisestä ostajasta työläältä. Usein onkin järkevä palkata ulkopuolinen tarkastaja katsomaan auton kunnon huolellisesti läpi. Tarkastajan voi lähettää myyjän luokse koeajamaan ja tekemään autosta kuntoraportin. Tämä kaikki hoituu tarvittaessa vaikka kotisohvalta käsin. InspectWise® autotarkastuksen yksi tärkeimpiä sisältöjä on auton varustelistan vertaaminen tehdasvarusteisiin ja myös myyjän laatimaan ilmoitukseen. InspectWisen tarkastaja on pariin kertaan esimerkiksi huomannut että auto onkin takaveto, eikä neliveto, kuten myynti-ilmoituksessa väitettiin. Ja jos siltikin kävisi niin, että ostetuksi tulisi varastettu auto, niin tämän vaaran välttämiseksi auto kannattaa ostaa InspectWise® Totaaliturvalla. Kun kauppa kulkee InspectWisen kautta, niin se on turvattu 1.000.000 € saakka rikosten tai huijausten aiheuttamia vahinkoja vastaan. OP Pohjola on antanut rikosturvan InspectWisen toimintaan ja yritys lupaa välittää tuon vakuutuksen antaman turvan eteenpäin kuluttajille ilman omavastuuosuutta. Jos rikos autokaupoissa aiheuttaisi tappioita, niin InspectWise korvaa omille asiakkailleen kaiken aiheutuneen menetyksen. Yrityksemme missio on tehdä käytettyjen autojen kaupoista turvallisia kaikille.

