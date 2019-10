Bulimian nettiterapiaan kaikkialta Suomesta

HUS tarjoaa nettiterapiaa nyt myös bulimian hoitoon. Nettiterapian myötä bulimiaa sairastavat pääsevät aloittamaan tehokkaan hoidon nopeasti paikkakunnasta riippumatta.

Bulimia on yleinen nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden häiriö, johon liittyy paitsi häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, myös psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen.

”Bulimian oireet ovat luonteeltaan sellaiset, että niihin liittyy paljon häpeää, piilottelua ja salailemista. Tämä saattaa toisinaan jopa estää hakeutumisen hoitoon. Nettiterapia madaltaa kynnystä hakea apua näihin häpeällisiltä tuntuviin oireisiin”, sanoo nettiterapiaa käsikirjoittanut HUSin syömishäiriöyksikön psykologi Katarina Meskanen.

Varhainen hoidon aloittaminen ja aktiivinen työskentely oireista irtautumiseksi ovat nykytutkimuksen valossa keskeisiä tekijöitä onnistuneessa bulimian hoidossa. Nettiterapiassa tehokkaan hoidon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä lähetteen kirjoittamisesta.

”Tämä parantaa huomattavasti hoidon saatavuutta, sillä nettiterapiaan voi hakeutua maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi sen pääsee aloittamaan lähes heti, mikä on merkittävä ero verrattuna perinteiseen hoitoon, jonka aloittamista joutuu usein odottamaan valitettavan kauan. Nettiterapian etuna on myös se, että se ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua, joten työ- tai opiskelupäivän keskeyttäviä tapaamisia matka-aikoineen ei tarvita”, sanoo Meskanen.

Bulimian nettiterapia on asiakkaalle noin kolmen kuukauden mittainen. Siinä harjoitellaan hallitsemaan bulimiaan liittyviä oireita, kuten laihduttamista, ahmimista ja oksentamista sekä opetellaan luomaan uudenlainen suhde syömiseen. Samalla harjoitellaan tunnistamaan ja muokkaamaan oireita ylläpitäviä ajattelu- ja toimintamalleja, kuten jyrkkiä syömiseen liittyviä sääntöjä, liiallista keskittymistä ulkomuotoon ja vaikeuksia käsitellä kielteisiä tunteita. Nettiterapiaan kuuluu myös kuuden kuukauden mittainen seurantavaihe, jonka aikana työskentelyä voi jatkaa oman jatkosuunnitelman mukaisesti ja yhteys terapeuttiin säilyy.

Nettiterapiassa asiakas työskentelee itsenäisesti käymällä viikoittain noin tunnin mittaisen istunnon terapiaohjelmassa. Jokaisella istunnolla on oma teemansa, esimerkiksi oireidenhallinta, vääristyneet ajatukset, vaikeat tunteet tai arjen hyvinvointi. Jokaisessa istunnossa on monia konkreettisia harjoituksia, jotka auttavat oivaltamaan omasta tilanteesta. Istunnoilla suunnitellaan myös arjen harjoitteita sovellettavaksi arkielämään. Nettiterapeutti seuraa asiakkaan edistymistä taustalla, antaa palautetta harjoituksista ja auttaa etenemään esteiden yli terapian edetessä. Arjen työskentelyssä apuna on mobiilisovellus, joka toimii muun muassa syömisrytmipäiväkirjana. Viikoittaisen työskentelyn voi jokainen sovittaa omiin aikatauluihin.

Taustaa

Bulimia alkaa usein laihduttamisesta. Aluksi laihduttaminen saattaa tuottaa positiivisia onnistumisen tunteita, mutta ennen pitkää laihduttaminen katkeaa hallitsemattomaan ahmimiseen. Syyllisyys käsistä karanneesta syömisestä johtaa usein yrityksiin kompensoida ja nollata ahmittujen ruokien lihottava vaikutus esimerkiksi tahallisella oksentamisella tai paastoamisella. Vähitellen tästä noidankehästä tulee yhä enemmän otettaan tiukentava sairaus, joka alkaa määritellä elämän sisältöä ja rajoittaa sairastuneen arkea. Syömishäiriön oireet, sen myötä syntyneet jyrkät säännöt ja siihen liittyvät erilaiset rituaalit alkavat rajoittaa sairastuneen arkista toimintakykyä. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi alkaa uhata merkittävästi myös fyysistä terveyttä.