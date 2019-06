Jyväskylän yliopiston johtama tutkimus- ja tuotekehityshanke Smart Textiles in Silver Economy sai Business Finlandilta lähes 60 000 euroa ikääntyvän väestön älytekstiilituotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Yritysverkoston rakentamisessa avustaa alusta- ja kaupallistamisyhtiö Happy Textiles, joka toimii yliopiston ja yritysten välisenä linkkinä.

Smart Textiles in Silver Economy -älytekstiilihanke yhdistää kuluttajamarkkinoiden kaksi ajankohtaista ilmiötä: voimakkaasti kasvavan 50+ -väestön ja henkilökohtaiset, dataan perustuvat hyvinvointipalvelut. Tavoitteena on rakentaa tutkimus- ja tuotekehitysverkosto, joka erikoistuu ikääntyville suunnattuihin käyttäjäystävällisiin hyvinvointi- ja älytekstiilituotteisiin. Suomalaislähtöisen huippuosaamisverkoston myötä voimakkaasti kasvavalle markkinalle on mahdollista synnyttää 100 miljoonan euron arvosta uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille.

Hanke selvittää ikääntyvälle väestölle olennaisimpia ja edistyksellisimpiä kehonmittausteknologioita ja niiden hyödyntämistä monipuolisissa hyvinvointituotteissa ja -palveluissa. Hankkeen teemoja ovat kehonmittausteknologia, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä puettava elektroniikka, vaatetus ja asusteet.

”Olemme erittäin tyytyväisiä positiivisesta rahoituspäätöksestä, sillä hanke sopii loistavasti Vuokatin liikuntateknologian yksikön toimintaan, ja lähdemmekin innolla käynnistämään hanketta”, kommentoi Co-creation -vaihetta johtava Jyväskylän yliopiston liikunta- ja hyvinvointiteknologian professori Vesa Linnamo.

Älytekstiilien alustayhtiö Happy Textiles toimii hankkeen kaupallisena koordinaattorina vastaten markkinatutkimuksesta ja kohdeyritysten kontaktoinnista. Happy Textilesin puolelta hanketta johtaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Kallio: “Miellyttävän käyttäjäkokemuksen ja -ystävällisyyden merkitys on erityisen tärkeä ikääntyville kohdistetuissa tuotteissa ja palveluissa. On hienoa, että saamme olla mukana kehittämässä ja kaupallistamassa innovaatioita kuluttajien saataville“.

Hankkeen käynnistäneeseen ydinryhmään kuuluvat Jyväskylän yliopiston ja Happy Textilesin lisäksi VTT, Centre for Measurement and Information Systems (CEMIS) koulutuskeskus Kainuusta sekä tasapainoteknologiayritys Ain1.

Projekti aloitetaan Business Finlandin viisi kuukautta kestävällä Co-Creation -vaiheella, joka valmistelee yritysyhteistyötä ja tutkimusta laajempaan, useamman vuoden Co-Innovation -vaiheeseen.

Hankkeesta järjestetään esittely- ja työpajatilaisuuksia yrityksille ja tutkijoille kesän ja syksyn 2019 aikana. Ensimmäinen tiedotustilaisuus pidetään maanantaina 10.6. Klo 13 - 14 Helsingissä Kaapelitehtaalla. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen info@happytextiles.fi 7.6. mennessä.