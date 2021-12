Cara Hunterin menestystrillerin toinen osa Pimeyteen jatkaa rikoskomisario Adam Fawleyn matkassa

Rauhallisen tien varrella sijaitsevan talon kellarista löydetään nainen ja lapsi, hädin tuskin elossa. Heitä ei pystytä tunnistamaan, eikä talossa asuva muistisairas vanhus myönnä nähneensä heitä aiemmin. Naapurusto on järkyttynyt. Miten tällaista voi tapahtua omalla kotikadulla? Rikoskomisario Adam Fawley kuitenkin tietää, ettei mikään ole mahdotonta – eikä kukaan niin viaton kuin ensinäkemältä luulisi.

Cara Hunter on noussut valtavaan menestykseen sarjallaan, jonka keskiössä rikoksia selvittää etsiväkomisario Adam Fawley. Hunterin romaaneja on myyty yksinomaan Isossa-Britanniassa yli miljoona kappaletta, ja niiden käännösoikeudet on myyty 25 maahan. Pimeyteen on dekkarisarjan toinen osa. Sen hätkähdyttävät käänteet pitävät lukijan varpaillaan yllättävään loppuratkaisuun asti. Ensimmäinen osa Jäljettömiin julkaistiin syyskuussa.

Pimeyteen ilmestyy 3.1.2022.

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt: jenni.heiti@otava.fi