Carrefour-tuotteita S-ryhmän ruokakauppoihin: Terre d’Italia -tuotesarja vie makumatkalle Italiaan

Suomessa vain valikoiduista S-ryhmän ruokakaupoista löytyvään Terre d’italia -tuotesarjaan kuuluu perinteisiä italialaisia herkkuja, kuten juustoja, öljyjä, marmeladeja, makeisia, suolaisia ja makeita keksejä, kastikkeita ja pastoja. Mukana on sekä teollisia että tuoretuotteita, joita on yhteensä noin 50.

– Nyt ei tarvitse lähteä Italiaan asti nauttiakseen aidoista saapasmaan mauista. Terre d’Italian avulla jokainen pääsee pienelle makumatkalle omassa kotikeittiössään. Uutuudet tuovat virkistävää vaihtelua alkusyksyn arkeen paluuseen. Italia-teema näkyy myymälöissämme muutenkin syyskauden alkaessa, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kuvailee.

Tuotesarjan hiteiksi ennakoidaan esimerkiksi Sardinian ja Puglian alueen extra virgin oliiviöljyjä, yli 90 % tomaattia sisältäviä pastakastikkeita (Oliivi, Arrabbiata sekä Basilika), pastoja sekä pestoja.

– Tuotteita on tarjolla rajoitettu erä ja niitä saa suuresta osasta ruokakauppojamme nyt syyskaudella. Tavoitteena on, että asiakkaiden suosikeiksi nousevia makupaloja saataisiin pysyviin valikoimiimme.

Carrefour-yhteistyö näkyy jo myymälöissä

Terre d’italian lanseeraus on osa S-ryhmän ja ranskalaisen Carrefour-vähittäiskauppaketjun laajaa hankintayhteistyösopimusta.

– Kartoitamme Carrefourin kanssa, mitkä heidän eri tuotesarjoistaan sopisivat parhaiten täydentämään valikoimaamme. Mielestämme Terre d’Italia on juuri sellainen: Vuonna 1999 perustetun tuotesarjan ytimessä ovat maakunnallisuus, korkealaatuiset raaka-aineet sekä italialainen ruokaperinne. Valmistajina on italialaisia pieniä ja keskisuuria tuottajia, Sampo Päällysaho taustoittaa.

Terre d’Italian lisäksi S-ryhmän hyllyissä on pian 80 Carrefourin brändeillä merkattua tuotetta, kuten teetä, ihonhoitotuotteita ja säilykkeitä.Kesällä valikoimiin saatiin jo ranskalaisia omenasiidereitä. Lisäksi osa tutuista Xtra- ja Rainbow-tuotteista on hankittu Carrefourin ja pohjoismaisten osuuskauppojen muodostaman Coop Tradingin kautta.

– Asiakkaiden suosima Kotimaista-sarja on yhä tärkeimpiä omia merkkejämme. Kotimaista-sarjan tuotteet valmistetaan Suomessa, raaka-aineet ovat kotimaisia ja tuotteet myydään suomalaisten omistamassa kaupassa. Tuotteet täyttävät Hyvää Suomesta tai Sirkkalehti-merkin kriteerit. Ylipäätään yli 80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista ja tämä on tavoitteemme jatkossakin. Carrefour-yhteistyötuotteet täydentävät valikoimaamme ja tuovat ripauksen kansainvälistä vaihtelua asiakkaidemme ruokaostoksiin, Päällysaho sanoo.