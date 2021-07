Castellum ostaa suomalaisen kiinteistöyhtiö Kielon noin 640 miljoonalla eurolla

Jaa

Castellum ostaa kiinteistöyhtiö Kielon, jolla on 22 korkealaatuista toimistokiinteistöä Suomen houkuttelevimmissa kasvukeskuksissa ja nopeimmin kasvavissa yliopistokaupungeissa.

"Kauppa on upea lisäys nykyiseen pohjoismaiseen kiinteistösalkkuumme ja vahvistaa entisestään asemaamme yhdessä Euroopan vahvimmassa kiinteistömarkkinassa", sanoo Castellum AB:n toimitusjohtaja Henrik Saxborn.

Kiinteistösalkku koostuu 22 modernista ja kestävästä kiinteistöstä, joista suurin osa on rakennettu vuoden 2000 jälkeen. Niissä on joustavia toimitiloja ja laaja palveluvalikoima sekä muita yhteisiä tiloja, kuten konferenssi- ja co-working -tiloja.

Kiinteistöjen asiakaskunta koostuu vakaista, pitkäaikaisista ja monipuolisista yrityksistä. Nykyisestä 314 asiakkaasta julkisen sektorin, blue-chip -yhtiöiden ja suurten yritysten osuus bruttovuokratuotoista on 63%. Suurimmat asiakkaat ovat julkisia laitoksia ja tunnettuja blue-chip -yrityksiä, kuten AFRY, Nokia ja Siemens.

Suurin alue on pääkaupunkiseutu (HMA), jonka osuus vuokratuloista on yli 40%, ja loppuosa koostuu Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Lahden yliopistokaupunkien vuokratuotoista.

”Kauppa on merkittävä hankinta Castellumille Suomessa. Kasvatamme kiinteistösalkkuamme olemassa olevan seitsemän kiinteistön lisäksi nyt 22 kiinteistöllä. Toteutamme Suomessa vahvaa kasvustrategiaa ja tämän kaupan myötä lisäämme jalansijaamme pääkaupunkiseudulla sekä laajennamme toimintaamme sen ulkopuolelle kasvukeskuksiin. Laajemmalla tarjonnalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa entistä paremmin”, lisää Suomen Castellumin toimitusjohtaja Henrik Stadigh.

Kauppa lyhyesti: Castellum ostaa Kielon Blackstone Tactical Opportunities ja Brunswick Real Estate -yrityksiltä

Hankintahinta: n. 640 MEUR

Kaupan voimaantulohetki: 7. heinäkuuta 2021

Vuokra-arvo: n. 59 MEUR

Keskimääräinen sopimuksen kesto: 3 vuotta

Suurimmat vuokralaiset: AFRY, Nokia ja Siemens

Vuokrattava pinta-ala: 237,000 m2

Taloudellinen vuokrausaste: 86%

Lisätietoja:

Henrik Stadigh, henrik.stadigh@castellum.fi, p. 050 324 2800

Tietoja Castellumista

Castellum AB on yksi Pohjoismaiden suurimmista listatuista kiinteistösijoitusyhtiöistä, jonka kiinteistöjen arvo on noin 9,5 miljardia euroa. Toimimme Ruotsissa 14 kasvukeskuksessa sekä Helsingissä ja Kööpenhaminassa.

Kehitämme joustavia työpaikkoja ja älykkäitä logistiikkaratkaisuja. Yksi kestävän kehityksen tavoitteistamme on tulla täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Castellum on ainoa pohjoismainen kiinteistö- ja rakennusyhtiö, joka on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI). Castellumin osake on listattu Nasdaq Stockholm Large Cap -listalla.

Yli odotusten.



www.castellum.fi

www.castellum.se