Cecilia Damströmin ICE-teos voitti 15 000 euron Teosto-palkinnon

Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuonna 2021 valittu Lahden kaupunki tilasi alun perin sävellyksen Lahti Sinfonialta, joka puolestaan tilasi nimityksen kunniaksi Damströmiltä voitokkaan ICE-teoksen.

“Kun sain tietää että olen ehdolla Teosto-palkinnon saajaksi, aloin itkeä, tuntui aivan uskomattomalta! Ja tuntuu tietenkin aivan fantastiselta voittaa tämä palkinto teoksella, joka käsittelee näin tärkeää aihetta! Pitkäaikainen haaveeni on käynyt toteen. Suuri kiitos raadeille ja Teostolle tästä kunniasta!”, Cecilia Damström iloitsee palkinnostaan.

ICE on Damströmin mukaan saanut inspiraationsa jään sulamisesta ja teoksessa kuullaan talvien lyhenemisen hälytyssignaaleja.

“Tällä teoksella yritän ilmaista, kuinka ilmaston lämpeneminen sekä ekosysteemien romahtaminen ja maailman yhä nopeampi kasvuvauhti tuhoaa miljoonien vuosien aikana muodostuneet kauniit lumi- ja jäärakenteet, ja kuinka maapallon sydän taistelee olemassaolostaan jokaisen tahdin kautta. Nimi ICE tarkoittaa sekä jäätä että “In Case of Emergency”, hätätapauksessa.”

“Musiikin Greta Thunbergiksiksikin" sanottu Cecilia Damström on säveltänyt valmistumisvuodestaan 2014 lähtien tilausteoksia erilaisille orkestereille, ensembleille ja festivaaleille ja hänen teoksiaan on palkittu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä sävellyskilpailuissa.

Rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille sävelteoksille tai sävelteoskokonaisuuksille myönnettävien Teosto-palkintojen voittajat julkistettiin 19. toukokuuta Musiikkitalossa järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Cecilia Damströmin lisäksi palkinnon saivat tänä vuonna Yonan, Linda Fredrikssonin ja Eevil Stöön sävelteokset. Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Tänä vuonna myös neljän voittajan kesken jaettu summa oli palkinnon historian suurin, 60 000 euroa.

Cecilia Damströmin tuoreita haastatteluja:

HS 20.5. 2022

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008811417.html

HBL 20.5.

https://www.hbl.fi/artikel/cecilia-damstrom-tilldelas-teostopriset-for-musikstycke-om-klimatkrisen/

YLE aamu-TV 20.5. 2022

https://areena.yle.fi/1-62567620

ICE -orkesteriteos 10 min (2021)

Lue lisää teoksesta täältä (HS 6.8.2021)

Cecilia Damströmin uusien teosten tulevia esityksiä:

Wasteland - 20 min orkesterille (2021-22)

Tilaajat: Norrlands Operans Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester, Tampere Filharmonia

Esityksiä: 1.9.2022 Norrlands Operans Symfoniorkester ja Tampere Biennale 2024

Renewables - 14 min harmonikka (2022)

Tilaaja: Suomen Harmonikkaopettajaliitto

Esityksiä: marraskuu 2022, Minä soitan harmonikkaa -kilpailu keväällä 2023 (90-120 osallistujaa, päivämäärät tarkentuvat)

Renewables-teossarja on Suomen Harmonikkaopettajaliiton tilaustyö lasten Minä soitan harmonikkaa -harmonikkakilpailun 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kilpailussa on kolme ikäluokkaa, C 10-11-vuotiaille muusikoille, B 12-13-vuotiaille soittajille ja A 14-16-vuotiaille muusikoille. Renewables koostuu kahdeksasta kappaleesta, joista kolme ensimmäistä soveltuvat C-luokkaan, 4-6 B-luokkaan ja kaksi viimeistä kappaletta A-luokkaan. Renewables on myös koostettu niin, että se voidaan esittää kahdeksan kappaleen sarjana. Kaikki kappaleet ovat saaneet inspiraationsa erilaisista uusiutuvan energian muodoista.

Muita Cecilia Damströmin teoksia:

Tundo! - orkesteriteos 10 min (2016/18)

Requiem for our Earth - kuoro/elektroniikka/videoteos 30 min (2019)

Djurens Planet - koululaisooppera Kansallisoopperalle 45 min (2018)

