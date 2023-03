CERTEGO-konserni ottaa seuraavan strategisen kasvuaskeleen: Anders Rundgren nimitetty M&A-johtajaksi

Anders Rundgren on nimitetty uuteen rooliin CERTEGO-konsernin yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi (M&A). Hän siirtyy uuteen rooliinsa CERTEGO-konsernin talousjohtajan paikalta. Rundgrenin on työskennellyt talousjohtajana useissa eri yrityksissä ja hänellä on myös taustaa investointipankkimaailmasta, jossa hän on työskennellyt listautumisantien ja yritystransaktioiden parissa sekä toimitusjohtajana pääomasijoitusyrityksessä.

– Suurimman osan työurastani olen työskennellyt yrityskauppojen parissa erilaisissa rooleissa, mukaan lukien rahoitus- ja omistajuusmuutoksissa. Olen toiminut CERTEGO:n talousjohtajana elokuusta 2021 lähtien, mutta nyt lähden innolla uuteen tehtävääni ja siihen liittyviin haasteisiin.

– Numerot ovat tärkeitä, mutta intohimoni löytyy yritysjärjestelyistä, jotka ovat myös strateginen osa CERTEGOn toimintafilosofiaa. Olen myös erittäin iloinen saadessani jatkaa työskentelyä yrityksessä, joka luo turvaa koko yhteiskunnalle, Anders Rundgren sanoo.

CERTEGO keskittyy jatkossa yritysjärjestelyihin kolmella eri alueella: