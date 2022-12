Charge Amps laajentaa seuraavan sukupolven sähköautojen lataustuotteiden valikoimaa kolmella uudella julkaisulla

Amp Guard - kuormanhallintalaite: Älykäs kuormanhallinta, joka optimoi sähköautojen latauksen. Amp Guard seuraa kotitalouden sähkönkulutusta estääkseen käytettävissä olevan kapasiteetin ylikuormituksen sekä mahdolliset virtakatkot. Tuote voidaan konfiguroida WiFi- tai LAN-verkon kautta, ja Charge Amps Cloudiin yhdistettynä mahdollistaa sähköautojen latauksen itse tuotetun aurinkoenergian avulla.

Beam - latauskaapeli: Tämä uusi latauskaapeli, Beam, voi ladata jopa 32A asti kaikilla latausasemilla, jotka täyttävät EU-standardin tyypin 2, mikä tarkoittaa entistä sujuvampaa latauskokemusta. Beamin mukana tulee myös kevyempi säilytyspussi, joka vie vähän tilaa.

Dawn - latausasema: Charge Ampsin uusin latausasema tulee saataville Suomessa vuonna 2023. Dawn on johdettu Charge Ampsin avaintuotteista Halo ja Aura, ja siinä on sama tyylikäs muotoilu ja teho. Dawn on suunniteltu tekemään julkisesta lataamisesta mahdollisimman helppoa, ja se on tulevaisuudenkestävä sekä ohjelmistojen että laitteistojen osalta. Modulaaristen elementtien avulla Dawn voidaan helposti päivittää uusilla teknologisilla toiminnallisuuksilla sekä laitteisto-ominaisuuksilla. Se on myös MID-sertifioitu, mikä on vaatimus latausasemille tietyillä Euroopan markkinoilla.

Amp Guard ja Beam ovat nyt ennakkotilattavissa toimitettaviksi vuonna 2023. Dawn on ennakkotilattavissa vuonna 2023.

”Vedämme tätä yritystä vakuuttuneena siitä, että kestävä ja älykäs teknologia luo paremman yhteiskunnan. Tämä vakaumus näkyy selvästi valikoimassamme ja kaikkialla ohjelmistosta ainutlaatuiseen skandinaaviseen muotoiluumme. Uudet tuotteemme edustavat seuraavan sukupolven kestävää innovaatiota ja entistä parempaa käyttäjäkokemusta”, kommentoi Charge Ampsin toimitusjohtaja Olle Tholander.

