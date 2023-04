Comebackia tekevä Sepi Kumpulainen avaa kesän Voodoo Rock -festivaalin

Raikkaassa maalaisilmastossa, vanhan punaisen navetan ympäristössä, Voodoo Rock -festivaali ottaa muotoaan. Tämänvuotinen festivaali on nousevien artistien ja tunnettujen esiintyjien juhla, joka kokoaa yhteen monenlaisia tyylejä ja genrejä unohtumattomaksi kulttuurielämykseksi.

"Ympärillämme on paljon paikallista musiikkia, joka ei nauti ansaitsemaansa huomiota. Tarkoituksemme on nostaa esiin näitä esiintyjiä tarjoillen samalla viihdettä turvallisessa paketissa," artistivastaava Mike Van Dola tähdentää.

Festivaalin starttaa monille yhdeksänkymmentäluvulta tuttu laulava talonmies Sepi Kumpulainen. Tämän jälkeen nähdään ilotulitus monenmoisilta tyylilleen uskollisilta artisteilta. Illan lopuksi nautitaan suomalaisen rock-musiikin klassikoita (mm. Klamydia, Popeda, YÖ) tarjoilevan kulttibändi Luuvitosen menosta.

Kalevankadun laulava talonmies, 1990-luvun legenda Sepi Kumpulainen on julkaissut vuosien tauon jälkeen uuden albumin "Hyväntahtoinen lähettiläs". Folk- ja kantrihenkisellä albumilla artisti uudistuu, säilyttäen kuitenkin aitoutensa ja vilpittömyytensä.

Uuden materiaalin lisäksi esitykseltä on lupa odottaa laaja kattaus vanhoja klassikoita, kuten "Armotonta menoa", "Railakas ilta Venetsiassa" ja "Kännissä on kiva olla". Sepi esiintyy duona pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa, vaasalaisen Juha Saunalan kanssa.





Esiintyjiä tämän vuoden Voodoo Rockissa on yhteensä kahdeksan ja niistä pääset nauttimaan kahden lavan kyllyydeltä. Viisi artistia rokkaa ulkona päälavalla ja kolme intiimimmällä sisälavalla. Tarjolla on myös ruokaa ja juomaa, ja tapahtuma on K-18 koko festaripaikan toimiessa anniskelualueena.



Mikäli kaipaat jännittävää ja unohtumatonta musiikkifestivaalikokemusta tänä kesänä, älä etsi sitä kauempaa kuin Liedon Voodoo Rockista. Liity jo osallistumisensa vahvistaneiden, maakuntarajat ylittävien musafanien joukkoon ja hanki lippusi nyt.

Festivaalin kotisivut: www.voodoorock.fi

LIPUT:

Liput 20€ (+ 2,50€ palvelumaksu), tiketti.fi

Portilta ostettuna 29€

Liput: https://voodoorock.fi/2023/liput/

---

Osoite: Mannin Navetta, Mannintie 4, 21360 Lieto As

Tapahtumaan kannattaa saapua Turun keskustasta kulkevalla Föli-linjalla 402, joka pysähtyy aivan festivaalialueen viereen. Takaisin pääset samalla linjalla, jonka ohella lisäkuljetus siirtää innokkaimmat Moision Olkkariin jatkoille.

---

Yhteistyö- ja haastattelupyynnöt:

Mike Van Dola

Taiteellinen johtaja

+358 40 6605047

mike@voodoorock.fi



Anne Laiho

Tapahtumapäällikkö

+358 50 5247925

anne@voodoorock.fi