Corex Finland Oy voitti Itä-Uudenmaan yrityspalkintokilpailun

Tänä vuonna Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön yrityspalkintokilpailun teemana oli Energiatehokkuus – osana kestävää kehitystä.

”Energiakriisi ja vallitseva tilanne on haastanut lyritykset lyhyessä ajassa löytämään uusia ratkaisuja energian säästämiseen. Käyttötottumuksia on muutettu monessa yrityksissä, kokoon tai toimialaan katsomatta. Kilpailuun osallistuneiden yritysten hakemuksista löytyy pieniä ja isoja investointeja, joiden kautta on saatu sekä säästöjä energiakustannuksissa että siirtymää kestävämpään suuntaan”, arvioi palkintolautakunnan ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja, Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm.

Corex Finland Oy on yhteistyössä Loviisan Lämmön sekä laitetoimittajien kanssa kehittänyt ekosysteemin, jonka ansiosta kiinteistön lämmönlähteenä käytetään tuotannosta tulevaa hukkalämpöä sekä kaukolämpöputkistossa olevaa paluuvettä. Muutoksen kautta yritys on päässyt kokonaan eroon raskaasta polttoöljystä ja energiakustannukset ovat pienentyneet.

”Valitsimme Corexin voittajaksi koska he ovat luoneet win-win-systeemin, jossa molemmat osapuolet hyötyvät. Hukkalämmön talteenotto yrityksissä on toteutettavissa laajasti, ja palkitsemalla Corexia haluamme esitellä tämän keinon myös muille sitä miettiville”, painottaa Enholm.

Corex Finland Oy on osa nopeasti kasvavaa belgialaista VPK-konsernin Corex-hylsydivisioonaa. VPK-konserni toimii kartonkipakkaussektorilla ja työllistää noin 6 400 henkilöä 70 tehtaallaan 20 eri Euroopan maassa. Corex Finland Oy:n Loviisan hylsytehdas sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Loviisan keskustasta. Tehdas valmistaa paperi- ja kartonkiteollisuuden hylsyjä Corexin Porin kartonkitehtaan raaka-aineista.

”Tavoitteenamme Corex Finland Oy:llä on tehdä positiivinen vaikutus työmme kautta. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja ympäristövastuulliseen toimintaan. Teemme aktiivisesti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja tästä esimerkkinä on Loviisan tehtaan lämmitysjärjestelmän muutoshanke”, toteaa Corexin talous- ja operatiivinen johtaja Jaakko Helminen.

”On hienoa, että Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö arvosti hankettamme yrityspalkinnolla. Mietimme pitkään raskaalle polttoöljylle vaihtoehtoa ja yhteistyökumppaneiden kanssa löysimme meille sopivan ratkaisun lämpöpumppujärjestelmällä, joka käyttää tehtaan hukkalämpöä ja kaukolämmön paluuta lämmönlähteenään ja tekee siitä lämpöpumpun avulla lämpöä kiinteistölle. Energiatehokkuuden parantaminen on jatkuvaa tutkimista ja uusien ideoiden etsimistä. Tämä palkitseminen kannustaa meitä jatkossakin ja kaikki pienet sekä suuret energiansäästötoimenpiteet ovat meille tärkeitä”, toteaa Suomen hylsyteollisuuden johtaja Maarit Simola.

Itä-Uudenmaan yrityspalkinnolla halutaan vuosittain korostaa yritysten merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana. Itä-Uudenmaan yrityspalkinto jaettiin jo 24. kerran Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön Elinkeinoaamussa 12.5.2023.