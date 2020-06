Coronavirusepidemin syns i vården av kroniska sjukdomar

HUS Logistiikan suojaintilanne hyvä 1.6.2020 14:55:31 EEST | Tiedote

HUS Logistiikassa on tehty kevään aikana suuria ponnistuksia suojainten hankkimiseksi. Työ on tuottanut tulosta ja tällä hetkellä suojainten varastotilanne on hyvä. HUS Logistiikka pystyy toimittamaan tarvittavat suojaimet kaikille asiakkailleen.