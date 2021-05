Cottage Garden hersyy kotoisaa englantilaista maalaisromantiikkaa

Jaa

Upeita kukkia ja herkkiä lehtiä, kalkkipintoja sekä klassista tweediä ja skottiruutuja. Kuin astuisi Jane Austenin tai Virginia Woolfin teokseen! Boråstapeterin Cottage Garden on englantilaisen maaseudun inspiroima, lämmin ja runollinen tapettimallisto.

Cottage Garden on tapettimallisto, joka kutsuu kaikkia aisteja: Tapetit tuovat kotiin englantilaisten loisteliaiden puutarhojen ja kumpuilevien maalaismaisemien runsaat näkymät, eloisat värit ja kesäiset tuoksut. Niiden tunnelma on kuin perinteisessä englantilaisessa maalaistalossa: rauhallinen, suorastaan intiimi.

Värimaailmaltaan hillityn malliston sydämessä ovat käsin piirretyt kukkakuviot. Osa on toteutettu kuin vesiväreillä ja osa rustiikkisemmin kuvioituna. Lisäksi mallistosta löytyy esimerkiksi klassista tweed-kuosia sekä kosketusta kutsuva, kalkitetun tyylinen kuosi.

Nightingale Garden

Nightingale Garden -kukkatapetin käsinmaalattu kuosi luotiin alun perin jakardikudottua kangasta varten, mutta se sopii myös tapetiksi. Saatavana on neljä moniväristä mallia, joiden väreistä syntyy kauniita välisävyjä ja harmoniaa. Tapetti sopii niin tehosteseinäksi kuin koko huoneen tapetiksi.

Molly’s Meadow

Molly’s Meadow -tapettia koristavat herkät käsinmaalatut oksat ja lehdet. Kuosi luo huoneeseen rauhallisen ja hieman rustiikkisen ilmeen. Molly’s Meadow -tapetti on saatavana hillityn vihreänä, lämpimän valkoisena ja beigenä ruskean vivahtein. Se sopii kaikille seinille ja monenlaisiin huoneisiin!

Marion’s Mural

Marion’s Mural on ihana kukkatapetti, jossa on käsinmaalattu akvarellikuosi kudottua kangasta muistuttavalla pohjalla. Romanttinen ja elävä tapetti luo huoneeseen viihtyisän tunnelman. Tapetin koko on 180 x 265 cm. Saatavana tummanpunaisella, valkoisella ja vihertävällä taustalla.

Helen’s Flower

Helen’s Flower -tapetissa on käsinmaalattuja kukkia pehmeästi patinoituneella pohjalla. Ilmava ja runollinen tapetti sopii hyvin tehosteseinäksi, mutta myös koko huoneen tapetointiin. Saatavana on neljä miellyttävää pohjasävyä: harmaanbeige, valkoinen, lämpimän keltainen ja vaalea turkoosi.

Florence Mural

Florence Mural -kuvatapetissa on runollinen kukkakuosi harmaan, vihreän, aprikoosin, roosan ja sinisen sävyissä vaalealla patinoituneella taustalla. Moderni ja romanttinen tapetti sopii hyvin yhteen kalkkipintojen ja rappauksen kanssa. Tapetin koko on 360 x 265 cm eikä sitä voi jatkaa sivusuunnassa.

Nightingale Garden Mural

Nightingale Garden Mural -tapetissa on käsinmaalattu kuosi, jossa on upeita kukkia kudottua kangasta muistuttavalla pohjalla. Väreinä hehkuvat rubiininpunainen, sininen, vihreä, kullankeltainen ja violetti. Niiden kohdatessa syntyy taianomaisia välisävyjä! Tapetin koko on 180 x 265 cm.

Laura’s Cottage

Laura’s Cottage -kukkatapetin tyyli on maalaisromanttinen ja tuo mieleen englantilaiset puutarhat. Akvarelleilla käsin maalatut kukat näyttävät viehättäviltä hillityn patinoituneella pohjalla. Viidessä kauniissa sävyssä saatava tapetti luo huoneisiin kotoisuutta sekä rauhaa ja harmoniaa.

Tailor’s Tweed

Tailor’s Tweed -ruututapetti antaa huoneen seinille ajatonta luonnetta ja viihtyisyyttä. Tapetti on tweed-pukujen ja skottiruutujen innoittama. Ruutukuvion kudottua kangasta muistuttava kuosi vahvistaa tekstiilimäistä vaikutelmaa entisestään. Tapetista on saatavana viisi viehättävää värivaihtoehtoa.

Weaver’s Wall

Yksivärisessä Weaver’s Wall -tapetissa on paljon eloa ja luonnetta. Se on rouheiden huonekalukankaiden inspiroima. Kudottua kangasta muistuttava pinta luo kotoisan ilmeen. Saatavana neljässä sävyssä. Sopii koko huoneeseen, ja näyttää erityisen hyvältä olohuoneessa, eteisessä ja makuuhuoneessa.

Painter’s Wall

Painter’s Wall on yksivärinen kalkkimaalattua pintaa muistuttava tapetti, joka on saatavana kauniissa sävyissä. Puuterimaisessa mattapinnassa on lähes runollinen tuntu. Tässä pelkistetyssä mutta elävässä tapetissa on luonnollista patinaa ja luonnetta. Se luo huoneeseen lämpimän ja rennon ilmapiirin.