CrisolteQ Oy:n kemikaalitehtaalle ympäristölupa Harjavaltaan

Jaa

Teollisuuden sivuvirtoja hyödyntävä CrisolteQ Oy on saanut ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan kemikaalitehtaalle. Tehdas sijoittuu Harjavaltaan.

Aluehallintovirasto on 6.5.2021 myöntänyt CrisolteQ Oy:lle Harjavaltaan ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan jätteitä hyödyntävälle kemikaalitehtaalle. Tehtaalla suunnitellaan valmistettavan metallisulfaatteja ja grafiittia teollisuuden, erityisesti akkumateriaaliteollisuuden tarpeisiin. Raaka-aineena käytetään jätteeksi luokiteltuja teollisuuden sivuvirtoja ja akkujen kierrätyksessä syntyvää jätettä, mustamassaa. Valmistettaville kemikaalituotteille on päätöksessä hyväksytty myös jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva ratkaisu, jolla tarkoitetaan, että prosessin läpikäyneitä metallisulfaatteja ja grafiittia ei enää pidetä jätteinä.

Tehdas sijoittuu Harjavallan nykyisen suurteollisuusalueen läheisyyteen, osoitteeseen Sepänkatu 5. Toiminnassa ei muodostu jätevesipäästöjä tai merkittäviä päästöjä ilmaan eikä toiminnalla ole merkittäviä vaikutuksia alueen melutasoon lähimmillä asuinalueilla. Toiminta sijoittuu Järilänvuoren pohjavesialueen ulkoreunalle siten, että kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot sijoittuvat pohjavesialueen ulkopuolelle.

Tehtaan ympäristöluvassa on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeelliset määräykset muun muassa hulevesien hallinnasta, riskienhallintatoimenpiteistä ja päästöjen sekä ympäristövaikutusten tarkkailusta. Koska toimintaan liittyy jätteiden käsittelyä ja toiminnalle on myönnetty aloituslupa, on toiminnanharjoittajan asetettava vakuus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Päätös on nähtävänä verkkosivuillamme Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa ja siihen saa hakea valittamalla muutosta 14.6.2021 saakka.

Lisätietoja

ympäristöneuvos Anna Laiho, p. 0295 016 368

ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, p. 0295 016 425

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto