Danske Bank: ASP-tilit ovat nyt ylivertainen turvasatama nuorille

Talletuskorkojen lasku tekee ASP-säästämisestä nyt erityisen kannattavaa nuorille. Ensiasunnon hankintaan tarkoitetun järjestelmän käyttö on kasvussa Danske Bankin asiakkaiden keskuudessa. Noin 60 prosenttia lainanottajista tarvitsee myös lisälainan asunnonostoon.

Korkojen kääntyminen jälleen laskuun tekee ensiasunnon hankintaan tarkoitetusta ASP-järjestelmästä nyt poikkeuksellisen edullisen suomalaisille nuorille. ASP-tilille säästettyjä varoja vastaan voi asiakas saada prosentin talletuskoron sekä asunnon oston yhteydessä lisäkoron, joka vaihtelee 2-4 prosentin välillä. Danske Bank tarjoaa asiakkailleen 4 prosentin korkoa.

”Asunto on edelleen keskeinen osa suomalaisten vaurautta. Korkotaso on nyt niin matala, että nuorelle ASP-säästäminen on todella fiksua, kun talletuskorot ovat erittäin matalia”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias, joka ei ole vielä omistanut asuntoa. Säästäjän on säästettävä vähintään 10 prosenttia asunnon arvosta. ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä.

Lisälainaa ottaa valtaosa

ASP-säästäminen on kasvattanut suosiotaan viime vuodet Danske Bankin asiakkaiden keskuudessa. ASP-tilien määrä on kasvanut 400 prosenttia 2010-luvun aikana. Myös uusien ASP-lainojen määrä on ollut nousussa.

”ASP-järjestelmä oli pitkään vähän käytössä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt.”

ASP-lainan enimmäiskoko on määritelty alueittain. Helsingissä laina voi olla enimmillään 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 115 000 euroa. Tämän lisäksi asunnonostaja voi ottaa lisälainaa. Danske Bankin asiakkaista noin 60 prosenttia on ottanut lisälainaa. Lisälainan koko on reilut 20 prosenttia koko lainasummasta.

”Asuntojen hintakehitys eriytyy Suomessa voimakkaasti. Toisilla alueilla asunnon hankkiminen onnistuu hyvin ASP-järjestelmän mahdollistamalla lainalla, mutta monin paikoin ilman lisälainaa asuntoa ei saa.”

ASP-lainanottajien keski-ikä on Danske Bankin tilastojen mukaan lievässä kasvussa. Viime vuosina ASP-laina on nostettu keskimäärin 29-vuotiaana.

”ASP:n käyttöä on haluttu laventaa siten, että säästämisen voi aloittaa 39-vuoteen asti ja toisaalta säästäminen onnistuu myös alaikäiseltä. Ongelmaksi on muodostunut se, että yli 15-vuotiaan on käytettävä säästöihin itse ansaitsemiaan rahoja. Tämä on käytännössä osoittautunut harvinaiseksi”, Riikka Laine-Tolonen sanoo.

Tietoa ASP-järjestelmästä