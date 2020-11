Danske Bank: Eurooppalaisten ja teollisuussektorin osakkeiden näkymät kirkastuvat

Danske Bank on muuttanut sijoitusnäkemystään – strategitiimimme selittää miksi.

Vaikka päiväkohtaisten koronatartuntojen määrät lyövät ennätyksiä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, rokotteen valmistuminen lähestyy nopeasti. Pfizer kertoi vastikään erittäin lupaavista testituloksista, ja myös muut lääkeyhtiöt ovat pitkällä rokotteen kehittämisessä.

Se voi tuoda etenkin eurooppalaisille osakkeille lisää myötätuulta lähitulevaisuudessa. Euroopan talous on kärsinyt rajoitustoimista Yhdysvaltoja ja Kiinaa enemmän, minkä vuoksi Eurooppa ja eurooppalaiset osakkeet voivat hyötyä paljon tulevasta rokotteesta. Lisäksi rokote voi vauhdittaa sektoreista teollisuutta, joka reagoi hyvin herkästi talouden suhdanteiden kehitykseen.

”Näiden syiden vuoksi olemme juuri nostaneet sekä eurooppalaisten että teollisuusosakkeiden osuutta sijoitusneuvonnan mallisalkuissamme”, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen kertoo.

Jos eurooppalaiset osakkeet alkavat yhtäkkiä nousta...

Eurooppalaiset osakkeet ovat jääneet paljon jälkeen kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden kehityksestä. Se johtuu sekä Euroopan talouskasvun rajusta hidastumisesta että maanosan osakemarkkinoiden rakenteesta, jossa painottuvat teollisuuden, rahoituksen ja energian kaltaiset sykliset toimialat. Juuri nämä alat menestyvät tyypillisesti parhaiten talouden noususuhdanteessa ja vastaavasti kärsivät eniten laskusuhdanteessa.

”Kun vuoden 2021 aikana koronakriisi alkaa jäädä taakse ja toivottavasti myös brexitiin on löydetty ratkaisu, odotamme talouden kääntyvän noususuhdanteeseen, joka nostaa etenkin Euroopan osakemarkkinoiden syklistä osaa”, Tuukka Kemppainen arvioi.

Danske Bank on vähentänyt sekä eurooppalaisten osakkeiden alipainotusta että yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta.

”Se tarkoittaa, että emme enää pidä amerikkalaisia osakkeita suuressa vaan maltillisessa ylipainossa, ja vastaavasti eurooppalaisten osakkeiden alipainotuksemme on nyt vain maltillinen. Päätös heijastaa sitä, että yhdysvaltalaisosakkeet tarjoavat arviomme mukaan yhä parhaat tuottomahdollisuudet seuraavan vuoden aikana. Olemme kuitenkin myös vähemmän pessimistisiä eurooppalaisten osakkeiden suhteen, ja sen vuoksi haluamme tasapainottaa näiden maanosien osuuksia salkuissamme. Muuten jäämme paitsi liian paljosta, jos eurooppalaiset osakkeet yhtäkkiä alkavat nousta”, Kemppainen kertoo.

Hän muistuttaa myös, että Euroopan keskuspankki on ilmaissut, että joulukuussa on tulossa lisää rahapoliittisia elvytystoimia.

”Myös se voi auttaa vähentämään Euroopan rajoitustoimien kielteisiä vaikutuksia sekä rajaamaan eurooppalaisten osakkeiden downside-riskiä”, hän huomauttaa.

Noususuhdanteen voittajat

Toimialoista juuri edellä mainitut sykliset toimialat ovat menestyneet huonoiten tänä vuonna, sillä ne kärsivät eniten talouskasvun heikentymisestä.

”Viime viikkoina on nähty toimialarotaatiota, jossa sijoittajat ovat yhä suuremmassa määrin kääntäneet katseensa syklisiin osakkeisiin ja alkaneet varautua parempiin aikoihin, jolloin talouskasvu on nopeampaa ja epävarmuutta vähemmän. Odotamme tämän suuntauksen jatkuvan, minkä vuoksi olemme nostaneet teollisuuden ylipainoon, eli meillä on neuvontasalkuissamme tällä hetkellä pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän teollisuusosakkeita. Ylipainotamme jo valmiiksi rahoitusalaa, sillä se tarjoaa ennusteemme mukaan houkuttelevia mahdollisuuksia talouden päästessä jälleen jaloilleen”, Kemppainen kertoo.

Sen sijaan viestintäpalvelualan painotuksen Danske Bank on laskenut ylipainosta neutraaliin, vaikka se onkin tarjonnut hyvää tuottoa tänä vuonna.

”Viestintäpalveluala sisältää digitaalisen kulutuksen, ja se tarjoaa kiinnostavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia, minkä lisäksi toimialalla on myös yhtiöitä, joiden näkymät ovat lähitulevaisuudessa houkuttelevat. Lyhyellä aikavälillä siitä voi kuitenkin tulla yksi toimialoista, joita sijoittajat vähentävät salkuistaan vapauttaakseen varoja syklisten osakkeiden hankintaan”, Kemppainen toteaa.

Parhaat osat molemmista vaihtoehdoista

IT-ala on toistaiseksi tarjonnut toimialoista ehdottomasti korkeinta tuottoa vuonna 2020. Toimialalla saadaan nauttia talouden suhdanteista riippumattomasta vakaasta rakenteellisesta kasvusta, ja lisäksi osa toimialasta on hyötynyt koronakriisin aikana muun muassa kotitoimistoissa ja verkkokaupassa tarvittavan teknologian kysynnän kasvusta.

”Myös IT-ala voi joutua kärsimään toimialarotaatiosta, mutta siitä huolimatta jatkamme sen ylipainottamista. Yritysten IT-puolella on arviomme mukaan patoutunutta investointitarvetta, joten monien yhtiöiden voidaan odottaa lisäävän IT-investointejaan talouskasvun jälleen virkistyessä. Toimiala on todella kiinnostava rakenteellisen kasvun ansiosta etenkin tällaisina epävarmoina aikoina, vaikka tunnelin päässä onkin jo nähtävissä valoa. Sama koskee Yhdysvaltojen osakemarkkinoita, jotka tarjoavat kokemuksemme perusteella parhaan suojan epävarmoina aikoina. Tästä syystä jatkamme yhdysvaltalaisosakkeiden ylipainotusta, vaikka ylipainotus onkin entistä maltillisempi. Vaikka syklisten osakkeiden tarjoamat sijoitusmahdollisuudet vaikuttavat yhä houkuttelevammilta, pyrimme valikoimaan parhaat osat molemmista vaihtoehdoista”, Kemppainen painottaa.

Omaisuuslajitasolla Danske Bank ylipainottaa salkuissaan yhä hiukan osakkeita ja vastaavasti alipainottaa joukkolainoja.

Lisätiedot: Senioristrategi Tuukka Kemppainen, Danske Bank, p. 050 3760596, tuukka.kemppainen@danskebank.fi