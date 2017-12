Danske Bank kehittää uuden sukupolven digitaalista palvelua yhdessä yritysasiakkaiden kanssa

Danske Bank julkistaa ensimmäisen version yritysasiakkaille tarkoitetusta uudesta palvelusta. Tämän palvelun tarkoituksena on tarjota yrityksille mahdollisuus saada yhdestä näkymästä kokonaiskuva taloudellisesta tilanteestaan sekä yhdistää niin pankin kuin muiden palveluntarjoajien tiedot helposti saataville yhteen paikkaan.

Yritysten treasury-toiminnot saavat valtavasti tietoa yrityksen taloudesta eri lähteistä. Tietoa tuottavat usean palveluntarjoajan järjestelmät ja palvelut. Tästä tietomassasta yritysten talousjohdon on hankalaa koota yleisnäkymää. Tarvittava tieto on pirstaloituneena eri järjestelmissä. Työssä on vielä paljon manuaalisia vaiheita, jossa tietoa kopioidaan järjestelmästä toiseen ja riskienhallinta ja sääntely vievät aikaa ydinliiketoiminnalta.

Danske Bank julkistaa seuraavan sukupolven finanssipalvelun, joka kokoaa kaikki yrityksen tarvitsemat taloustiedot ja näkemykset samaan näkymään.

“Haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan tehokkaamman arjen. Teemme tämän tarjoamalla yhden kootun näkymän oleellisen finanssitietoon, joka on koottu useasta eri sovelluksista ja palveluntarjoajilta. Yritykset voivat itse muokata näkymäänsä, johon pääsee helposti yhdellä kirjautumisella. Mukana on myös proaktiiviset neuvontapalvelut, joissa ohjelmamme tekee tiedon pohjalta suosituksia”, Cash & Trade –palveluiden myynnistä Danske Bankissa vastaava johtaja Leena Vainiomäki sanoo.

”Tämä tarkoittaa uutta aikaa yrityspankkitoiminnassa. Muutos tulee muuttamaan ja vahvistamaan digitaalista suhdettamme asiakkaisiimme.”

Uusi ratkaisu tulee korvaamaan pankin nykyisen Business Online –ratkaisun.

Yhdessä rakentamista yritysasiakkaiden kanssa

Danske Bank rakentaa parhaillaan uutta palvelua yhteistyössä valittujen asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on tehdä palvelu, joka palvelee useita eri rooleissa yrityksissä työskenteleviä taloushallinnonammattilaisia. Danske Bank haluaa tehdä palvelusta tehokkaan ja parhaan työkalun esimerkiksi rahoitusjohtajan, talousjohtajan, välittäjän ja yrittäjän arkeen.

”Haluamme palvella yrityksissä olevia erilaisia tarpeita. Siksi yhteistyö palvelun rakentamisessa on tärkeää. Joukko suuria pohjoismaisia yrityksiä testaa jo palveluamme, ja seuraavan neljän kuukauden aikana aiomme ottaa mukaan yli sata valikoitua asiakaista isoista, keskisuurista ja pienistä yrityksistä. Asiakkaidemme palaute on erittäin tärkeää, jotta voimme rakentaa hyödyllisen ja lisäarvoa tuottavan palvelun. Tähän mennessä olemme saaneet paljon hyvää palautetta ja uskomme, että olemme oikealla tiellä”, Leena Vainiomäki sanoo.

Patria on yksi suomalaisista yhtiöistä, jotka ovat mukana kehittämässä uutta palvelua. Patrian rahoituspäällikkö Terho Tiilikainen on optimistinen uuden palvelun suhteen.

”Olemme osallistuneet palvelun rakentamiseen ja tuoneet esille taloustiedon käsittelyyn liittyviä haasteita, jotka vievät meiltä paljon aikaa arjessa. Danske Bank käyttää antamaamme palautetta uuden palvelunsa rakentamisessa ja olemme innostuneet näkemään lisää”, Tiilikainen sanoo.

Danske Bank tulee julkaisemaan uusia ominaisuuksia uuteen palveluun jatkuvasti asiakastarpeen mukaan.

Danske Bankin uusi palvelu