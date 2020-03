Danske Bank: Koronaviruksen vaikutus osakemarkkinoilla jää väliaikaiseksi – osakkeet ylipainossa

Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys ennustaa osakkeille maailmanlaajuisesti 4-8 prosentin tuottoa seuraaville 12 kuukaudelle. Näkemyksen mukaan koronaviruksen vaikutus talouteen jää lyhytaikaiseksi.

Tuore sijoitusnäkemyksemme pitää osakkeet ylipainoissa sijoitussalkussa koronaviruksen aiheuttamasta kurssien laskusta huolimatta. Talouden ja osakkeiden positiivista kehitystä tukee edelleen moni myönteinen kehityskulku.

”Talouden tunnusluvut osoittivat merkkejä talouskasvun vakautumisesta vuoden 2019 jälkeen, ennen kuin koronavirus varasti kaiken huomion. Viime vuonna ilmassa oli vielä heikentymisen merkkejä sekä selkeä taantuman pelko. Yksi taustalla olevista tekijöistä on pienentynyt huoli kauppasodan kiihtymisestä, mikä on aiemmin selkeästi laskenut yritysten luottamusta. Lisäksi vahvat työmarkkinat, palkkojen nousu sekä matalat korot ja niiden myötä matalat asumiskustannukset varmistavat jatkossakin yksityisen kulutuksen pysymisen vakaana, joten se voi jatkossakin olla talouden veturina”, sanoo senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Ennustamme nyt osakkeille maailmanlaajuisesti 4-8 prosentin keskimääräistä tuottoa seuraaville 12 kuukaudelle.

”Juuri tällä hetkellä on myös merkittäviä riskejä. Vaikka ylipainotammekin osakkeita, ylipainotus on silti hyvin maltillinen. Nyt on aika olla varovaisen optimistinen, mutta ahnehtimista on syytä välttää.”

Koronavirus on väliaikainen

Koronaviruksen vaikutus osakemarkkinoihin pysyi melko pienenä helmikuun loppuun saakka. Sitten huolet taudin leviämisestä laajemmalla sysäsivät osakkeet laajamittaiseen laskuun.

Danske Bankin arvion mukaan kyse on väliaikaisesta ilmiöstä.

”Arviomme mukaan koronaviruksen negatiiviset vaikutukset jäävät väliaikaisiksi. Lisäksi odotamme Kiinan viranomaisten tekevän osansa maan talouden elvyttämiseksi, jotta sen vauhti ei hyytyisi. Yleisesti arvioimme maailmantalouden olevan tällä hetkellä tarpeeksi vahva kestämään koronavirusepidemian seuraukset, mutta jos viruksen aiheuttamat vaikutukset osoittautuvat odotettua laajemmiksi tai pitkäkestoisemmiksi, voi maailmantalouden vakaus kärsiä. ”

Danske Bankin sijoittajanäkemyksen mukaan muut suurimmat riskit talouskehitykselle ja osakkeiden tuotolle ovat tällä hetkellä poliittisten riskien nouseminen uudelleen ja keskuspankkeihin kohdistuvat odotukset.

”Vaikka keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee osakemarkkinoita, voivat odotukset kasvaa liiankin korkeiksi, mikä voi aiheuttaa takaiskuja. Viime aikoina sijoittajat ovat yhä enenevissä määrin alkaneet odottaa lisäelvytystä, ja jos Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien viestit ja toiminta eivät vastaa odotuksiin, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.”