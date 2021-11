Danske Bank: Osakesäästötilin vian korjaaminen positiivinen asia – tili ei kuitenkaan ole vielä nimensä veroinen

Hallituksen esitys ylimääräisen osakesäästötilin veroseuraamusten kohtuullistamisesta on erittäin kannattava, arvio Danske Bankin sijoittamisen ja säästämisen palveluista vastaava johtaja Ville Orava. Nykyään ylimääräisen tilin avannutta verotetaan rankasti, eikä pankeilla ole yhteistä rekisteriä, jonka perusteella ylimääräisen tilin avaaminen voidaan välttää.

”Osakesäästötilin tavoitteena oli yksinkertaistaa osakesijoittamista ja se on siinä pääasiassa onnistunut. Rankka veroseuraamus vahingossa avattavasta tilistä on kuitenkin ollut omiaan luomaan turhia pelkoja sijoittamista kohtaan”, Orava sanoo.

Danske Bankin yksityisasiakkaiden tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä tekemistä kaupoista näkee, että osakesäästötili on madaltanut kynnystä sijoittamiseen. Kun keskimääräinen osakekauppa arvo-osuustilillä on 6000 euroa, osakesäästötilillä keskikaupan koko on 2000 euroa.

”Pienempi keskikoko kertoo siitä, että osakkeita aletaan ostaa pienemmissä erissä. Vaikka osakesäästötili ei tee itsessään pienemmistä eristä kannattavampia kuin arvo-osuustilillä, tästä voi päätellä, että usea on aloittanut sijoittamisen.”

Tällä hetkellä osakesäästötilille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa. Tämän jälkeen tilille ei voi siirtää rahaa.

”Osakesäästötili ei nyt toimi nimensä mukaisesti. Vaikka keskimääräisellä sijoittajalla kestää pitkään saada tili täyteen, rajan täytyttyä säästäminen tilille ei onnistu. Siksi olisi järkevää ottaa käyttöön esimeriksi vuosittainen raja lisäsäästöille, jotta kyseessä todella olisi säästötili”, Orava sanoo.

Sijoituskohteet lähentyneet

Osakesäästötilien ja arvo-osuustilien suosikkiosakkeet vaihtelevat osittain. Kolmannella vuosineljänneksellä osakesäästötilien kärjessä olivat Nordea, Harvia ja Sampo. Arvo-osuustilillä kärjessä olivat Sampo, Nokia ja Neste.

”Moni mieltää osakesäästötilin osinkosijoittamisen kannata parhaaksi, sillä osingot voi uudelleensijoittaa ilman välitöntä veroseuraamusta. Sama koskee kuitenkin myös myyntivoittoa, joten osakesäästötilille on ostettu myös paljon kasvuosakkeita.”

Suosikkiosakkeet ovat kuitenkin lähentyneet toisiaan, sillä vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osakesäästötilin viidenneksi vaihdetuin osake oli meemiosakkeena tunnettu GameStop. Nyt osakevaihdon maantieteellinen jakauma on lähentynyt toisiaan tilien välillä. Arvo-osuustilien vaihdosta 86 prosenttia tapahtuu kotimaisilla osakkeilla, kun osakesäästötileillä osuus on 84 prosenttia. Suurin ero Yhdysvaltojen osuudessa, joka osakesäästötileillä 12 ja arvo-osuustileillä 9 prosenttia.

”On luonnollista, että eri tilimuotojen erot sijoituskohteissa lähentyvät toisiaan. Yleisesti salkun hajauttaminen ulkomaisiin osakkeisiin on järkevää, ja me pyrimme edistämään sitä pitämällä kaupankäyntikustannukset samoina kaikilla markkinoilla.”