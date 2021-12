Danske Bank: Pääkaupunkiseudulla ollaan vähiten tyytyväisiä omaan asumiseen – puolet suomalaisista kokee, että heillä ei ole varaa tarpeita vastaavaan asuntoon

Yli neljäsosa pääkaupunkiseudulla asuvista on pohtinut muuttoa toiselle paikkakunnalle korkean hintatason takia. Erityisen korkea osuus on nuorilla perheillä, joista 35 prosenttia pohtii muuttoa toiselle paikkakunnalle asumisen hinnan takia. Tiedot käyvät ilmi Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2021 -kyselystä.

Kaikista suomalaisista 49 prosenttia kokee, että heillä ole varaa tarpeitaan vastaavaan asuntoon.

”Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on huomattavasti muuta maata korkeampi, mutta on yllättävää, miten yhdenmukainen muu Suomi on. Muissa suurissa kaupungeissa muuttoa toiselle paikkakunnalle harkitsevien osuus ei eroa pienemmillä paikkakunnilla tai maaseudulla asuvista”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Pääkaupunkiseudulla kärsitään myös muuta maata enemmän siitä, että asunto ei vastaa omia tarpeita. Yleisin syy tyytymättömyydelle on asunnon pienuus. Asunnon kokoon ollaan hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa.

Koronapandemia on vaikuttanut suomalaisten asumistoiveisiin yllättävän vähän. Jopa 78 prosenttia suomalaisista ilmoittaa, että koronapandemia on vaikuttanut heidän asuintoiveisiinsa vain pienissä määrin tai ei lainkaan.

” Pandemia on kuitenkin vaikuttanut hieman keskiarvoa useammin nuorten, pääkaupunkiseudulla asuvien ja kerrostalossa asuvien toiveisiin, tosin heistäkin yli puolet on vastannut, ettei pandemia ole vaikuttanut heidän asumistoiveisiinsa kuin korkeintaan pienissä määrin.”

Hintakehitys pelottaa ensiasunnonostajia

Suomalaiset ovat perinteisesti halunneet asua omistamassaan asunnossa, minkä vahvistaa myös tuore Taloudellinen mielenrauha -tutkimus: 72 prosenttia haluaa asua omistamassaan asunnossa tai talossa. Suosituin asumisen muoto on oma omakotitalo, jossa haluaisi asua 37 prosenttia suomalaisista.

Asuntojen hintojen karkaaminen ulottumattomiin huolettaa erityisesti ensiasunnon ostajia. Heistä yli puolet pelkää, että hinnat nousevat liian korkeiksi. Vain 17 prosenttia ensiasunnon ostajista kokee, että heillä on varaa ostaa tarpeitaan vastaava asunto.

”Asuntojen hinnat ovat nousseet kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Sen myötä myös eriarvoisuus kärjistyy nykyisessä asuntomarkkinassa. Oman kaupunkikotinsa jo omistavat ovat voineet nauttia asunnon arvonnousun tuomasta turvasta, mutta asuntomarkkinoille saapuvat nuoret ensiasunnonostajat ovat vaikeassa tilanteessa kaupunkiasumisen hintakehityksen takia. Yksineläjälle ja yksinhuoltajalle unelma omassa omistuksessa olevasta kaupunkikodista voi olla vielä kauempana. Asuntomarkkinan eriytyminen vahvistaa helposti muutoinkin uhkaavaa eriarvioistumista.”

Tietoa tutkimuksesta

Danske Bank on tehnyt Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksia vuodesta 2018 asti. Tällä kertaa kyselytutkimukseen vastasi 3030 suomalaista ja kaikissa pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä 8065. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa 13.–24.8.2021.

Vuonna 2021 osana tutkimusta tehtiin myös asumista ja taloudellista mielenrauhaa käsittelevä osuus.

Lisää tietoa Taloudellinen mielenrauha –tutkimuksista: https://danskebank.fi/sinulle/sivut/taloudellinen-mielenrauha/taloudellinen-mielenrauha-raportit