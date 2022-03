Danske Bank päivittää sijoitusnäkemystään: Ukrainan kriisi painaa markkinoita – tuotto-odotus seuraavalle 12 kuukaudelle silti 5–10 prosenttia

Ukrainan kriisin levittää nyt pelkoa markkinoille, mutta vaikutukset voivat jäädä väliaikaisiksi, arvioi Danske Bank tuoreessa sijoitusnäkemyksessään.

”Ukrainan kriisi on valtava inhimillinen tragedia. Sen vaikutukset näkymät myös taloudessa. Osakkeet ovat laskeneet voimakkaasti vuoden alusta lähtien, ja Ukrainan täysimittainen valtaus sekä merkittävät sanktiot on nyt enemmän tai vähemmän hinnoiteltu osakekursseihin. Osakkeet voivat hyvin laskea lisää tulevien päivien ja viikkojen aikana, mutta odotamme osakekurssien olevan nykyistä korkeammalla tasolla 3–6 kuukauden päästä. Vaikka nyt ilmassa on paljon epävarmuutta, odotamme uusien kurssilaskujen olevan mahdollinen oston paikka osakkeissa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Tästä huolimatta Danske Bank pitää osakkeet neutraalissa painossa.

Sodat vaikuttavat tyypillisesti kursseihin voimakkaasti alussa, kun markkinat reagoivat epävakauteen.

”Olemme aiemmin nähneet, kuinka vaikkapa Persianlahden sodan käynnistyttyä, kurssit laskivat voimakkaasti alkuun, mutta ne toipuivat ja olivat lopulta sotaa edeltäviä tasoja korkeammalla kuusi kuukautta sodan käynnistymisen jälkeen.”

Inflaatio painaa koronaa enemmän

Vuodesta 2020 koronakriisi on ollut vahva tekijä osakemarkkinoilla. Tällä hetkellä näyttää, että sijoittajat eivät seuraa tartuntalukuja yhtä tarkkaan kuin aiemmin, kun omikron-virusvariantti on osoittautunut vähemmän vaaralliseksi.

Korona-aikana inflaatio on lähtenyt nousuun useasta syystä, ja vastoin aiempia ennusteita pysynyt korkealla tasolla. Tämä pakottaa keskuspankit nostamaan korkoja, mikä vaikuttaa sijoittajaan monella tavalla.

Yhtiöiden tulevien tulosten niin kutsuttu nykyarvo heikkenee. Siksi kasvuyhtiöiden, joiden tuloksista suuri osa toteutuu kaukana tulevaisuudessa, osakekurssit ovat laskeneet eniten. Tästä johtuu myös, että Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, jossa kasvuosakkeet muodostavat suuren osan markkinasta, kurssilasku on ollut huomattavinta. Lisäksi korkojen nousu heikentää talouskasvua.

Osakkeita lähiaikoina koskevat merkittävät riskit

• Kehitys Ukrainassa, mukaan lukien sanktiot ja energiahinnat.

• Korkea inflaatio pitkittyy tai taso nousee, jolloin keskuspankkien on kiristettävä

rahapolitiikkaansa vielä odotettua enemmän tai aiemmin.

• Palkkojen nousu laajenee itseään ruokkivaksi palkka-hintakierteeksi.

Tärkeimmät mahdolliset osakkeiden nousun vauhdittajat

• Merkit inflaatiovauhdin hidastumisesta (raaka-aineiden ja energian hintojen lasku,

kulutuksen painopisteen siirtyminen tavaroista palveluihin).

• Yritysten tuloskasvun odotettua pienempi hidastuminen.

• Työvoiman tarjonnan elpyminen hilliten palkkapaineita.