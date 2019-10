Danske Bank: Ruotsin taloudessa eniten heikkouden merkkejä – Suomen ongelmana muita Pohjoismaita velkaisempi talous

Maailmantalouden heikentyminen näkyy nyt myös Pohjoismaissa, joista erityisesti Ruotsissa ongelmat kasaantuvat. Danske Bank ei silti ennusta taantumaa tuoreessa Nordic Outlook -katsauksessaan.

Maailmantalouden odotuksia heikompi kehitys näyttää nyt rantautuvan myös Pohjoismaihin, arvioi Danske Bankin ekonomistit tuoreessa Nordic Outlook –katsauksessa. Globaali talouden heikkous näkyy erityisesti teollisuudessa, joka kärsii investointien vähentymisestä.

”Teollisuus näyttäisi olevan globaalisti taantumassa, josta kärsii erityisesti suuri euromaa Saksa. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota ei näytä olevan ratkeamassa niin helposti kuin aiemmin arvioitiin. Epävarmuus vaikuttaa nyt globaaleihin investointeihin”, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Las Olsen.

Kauppasotaa enemmän nopeita ja suoria vaikutuksia Pohjoismaiden talouksiin olisi sopimuksettomalla brexitilla. Danske Bank ei kuitenkaan ennusta mihinkään Pohjoismaahan taantumaa ennustejaksolle, joka ulottuu vuoden 2020 loppuun asti. Talousennusteita on kuitenkin heikennetty kaikissa maissa. Erityisesti pankki heikentää ennusteita Ruotsissa, jossa rakentaminen on hiipunut ja työttömyys noussut selvästi viime kuukausina.

”Pohjoismaissa taloudet ovat kasvaneet pitkään ja on ymmärrettävää, että kasvu hidastuu. On kuitenkin mahdollista, että talous kehittyy hidastumisen sijaan vielä huonompaan suuntaa. Taantuma Norjassa on epätodennäköinen, mutta Ruotsissa on enemmän vaaranmerkkejä. On mahdollista, että Ruotsin kasvu painuu nollaan”, Olsen sanoo.

Danske Bank ennustaa nyt Ruotsiin tälle vuodelle 1,0 ja ensi vuodelle 0,7 prosentin talouskasvua, kun aiemmassa ennusteessa luvut olivat 1,3 ja 1,5.

Kyky kohdata taantuma vaihtelee

Danske Bankin mukaan Pohjoismaiden kyky kohdata talouden heikkeneminen ja mahdollinen taantuma vaihtelee merkittävästi.

”Norjassa voidaan löysätä finanssipolitiikkaa, ja se on myös ainoita maita Euroopassa, missä ohjauskorkoja voidaan tarvittaessa laskea. Ennustamme kuitenkin, että Norjassa korkoa tullaan nostamaan. Ruotsissa ja Tanskassa julkinen talous on myös hyvässä kunnossa”, Olsen sanoo.

Suomessa julkinen talous on muita Pohjoismaita heikompi.

”Suomen julkisen talouden liikkumavara on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen taloutta myös rasittavat rakenteelliset tekijät tulevaisuudessa, kuten väestön ikääntyminen. Suomi on saavuttamassa normaalin potentiaalisen kasvuvauhtinsa, joka on väestön ikärakenteen takia matalampi kuin muissa Pohjoismaissa”, sanoo Danske Bankin Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.