Danske Bank: Yksityissijoittajat täyttivät salkkujaan joulukuussa joulusiivouksen sijaan – kotoiluosakkeiden voittoja kotiutettiin

Suomalaiset yksityissijoittajat olivat jouluostoksilla myös osakemarkkinoilla joulukuussa, kertoo Danske Bankin asiakkaiden osakekaupasta tehty vertailu. Suurimmista markkinoista myyntilaidalla oltiin ainoastaan Yhdysvalloissa. Yhteensä euromääräisesti ostoja yksityissijoittajien osakevaihdosta oli vajaat 60 prosenttia.

Erityisen paljon ostoja tehtiin Ison-Britannian osakemarkkinoilla, joka nousi poikkeuksellisesti viidenneksi vaihdetuimmaksi markkinaksi Norjan ohi. Isossa-Britanniassa lähes 90 prosenttia osakevaihdosta oli ostoja.

”Iso-Britannia on ollut sijoittajalle riskikohde viime vuodet brexitistä johtuen sen vaikutuksista talouteen ja punnan kurssiin. Nyt maan osuus nousi, kun sijoittajat ostivat erityisesti tupakka-alan yrityksiä Imperial Brandsia ja British American Tobaccoa. On hyvä huomata, että sijoittajat ottavat tässä tilanteessa riskin paitsi valuutassa myös markkinamuutoksessa, sillä yhä harvemmat suuret sijoittajat ovat valmiita sijoittamaan tupakkaan”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Yhdysvaltojen osuus suomalaisten yksityissijoittajien osakekaupasta on vakiintunut reiluun 10 prosenttiin, kertoo Danske Bankin asiakkaiden kaupoista tehty vertailu. Vuosi sitten alkanut meemiosakeilmiö nosti Yhdysvaltojen osuuden osakekaupasta jopa reiluun viidennekseen. Joulukuussa osuus oli vajaat 12 prosenttia.

Kotoiluosakkeita kotoutettiin

Suomalaisosakkeista listoja hallitsevat pääasiassa tutut nimet, sillä vaihdetuimpien ja ostetuimpien osakkeiden joukosta löytyvät Nokia, Fortum, Neste ja Sampo. Sen sijaan nettomyydyimmissä osakkeissa on huomattavasti enemmän vaihtelua. Kärkeen nousee joulukuun puolessa välissä listautunut Kempower, jonka annissa piensijoittajat saivat hyvin pieniä siivuja.

Korona-ajasta vetoapua saaneet osakkeet näkyivät kaupassa myös joulukuussa. Rokotteita kehittäneet Moderna oli Yhdysvaltojen vaihdetuimpien joukossa ja Saksassa BioNTech ostetuimpien joukossa. Lisäksi korona-ajasta vetoa saaneet kotoiluosakkeet nousivat nettomyydyimpien joukkoon.

”Korona-aika on ollut osakemarkkinoilla monella tavalla poikkeava. Se on nostanut kotoiluosakkeiden kursseja ja nyt näyttää, että moni yksityissijoittaja on kotiuttanut voittoja Keskon ja Tokmannin osakkeista. Myös Yhdysvaltojen nettomyydyimpien listalta löytyvä Costoco ja saksalainen HelloFresh kuuluvat tähän kategoriaan.”

Suosimmat markkinat, kunkin vuoden joulukuu

Maa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Suomi 85,9 % 86,8 % 89,1 % 85,2 % 67,3 % 78,7 % Yhdysvallat 2,0 % 2,3 % 2,6 % 5,6 % 21,6 % 11,8 % Saksa 1,5 % 2,1 % 1,8 % 2,0 % 3,1 % 3,0 % Ruotsi 5,6 % 3,4 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 1,8 % Iso-Britannia 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,8 %

Suosituimmat osakkeet markkinoittain, joulukuu 2021

Suomi Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 15,6 % Fortum Oyj Kempower Oyj Fortum Oyj 6,7 % Nokia Oyj (FI) Konecranes Oyj Neste Oyj 6,5 % Sampo Oyj A Tokmanni Group Corp Sampo Oyj A 6,0 % Telia Company AB(FI) Remedy Entertainment Oyj Nordea Bank Abp (FI) EUR 4,0 % Neste Oyj Kesko Oyj A Yhdysvallat Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Tesla Inc (US) 4,8 % UNITY SOFTWARE INC Tilray Inc Microsoft Corp. 4,1 % Hyzon Motors Inc A Abbott Laboratories (US) Moderna Inc. 4,0 % Advanced Micro Devices Inc. Quidel Corp. Bank of America Corp. 2,8 % Plug Power Inc. Costco Wholesale Corp. AMC Entertainment Holdings Inc. - A 2,6 % TripAdvisor Inc VINCO VENTURES INC (US) Saksa Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Alibaba Group Holding Ltd ADR (DE) 6,8 % Infineon Technologies AG HelloFresh SE K+S Aktiengesellschaft 6,8 % Bayer AG Deutsche Post AG Daimler AG 5,8 % Berkshire Hathaway Inc - B(DE) Symrise AG BMW Bayerische Motoren-Werke AG (Ord) 5,7 % Airbus SE (DE) Zalando SE Bayer AG 4,7 % BioNTech SE (DE) ADR Covestro AG

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin joulukuussa 2021.

