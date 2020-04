Danske Bankilta lomautuslaina akavalaisten liittojen jäsenasiakkailleen: ”Haluamme tukea asiakkaitamme tilapäisessä kriisissä”

Koronakriisin aiheuttamat lomautukset ovat ruuhkauttaneet työttömyyskassat, ja monen suomalaisen henkilökohtainen talous on vaikeuksissa. Osana yhteistyötään Akavan kanssa Danske Bank tarjoaa akavalaiseen liittoon kuuluville nykyasiakkailleen lomautuslainaa, eli rahoitusta tilapäiseen tarpeeseen alennetulla marginaalilla ja ilman järjestelypalkkiota.

Lomautuslaina on nimensä mukaisesti suunnattu koronakriisistä tilapäisesti taloudellisesti kärsiville Danske Bankin asiakkaille, jotka kuuluvat Akavan jäsenliittoon. Se on vakuudeton ja järjestelypalkkioton laina, jonka määrä voi olla 2000–15 000 euroa ja marginaali on 2,9 % (norm. 4,9–7,9 %)*. Tarjous jatkuu määräaikaisena vuoden 2020 loppuun.

”Koronakriisi on poikkeuksellinen siinä mielessä, että lomautusten kautta työllisyys on heikentynyt ennätyksellisen nopeasti, mikä on ymmärrettävästi ruuhkauttanut työttömyyskassat. Pankit voivat omassa roolissaan helpottaa asiakkaidensa tilannetta silloin, kun huoli tulojen menetyksestä on väliaikaista. Jo käyttöön otetut lyhennysvapaat kantavat monia perheitä yli lomautuksen, mutta jousto kohdentuu tällöin vain asuntovelallisiin. Olemme tehneet pitäjänteistä yhteistyötä Akavan kanssa, ja haluamme yhdessä olla auttamassa vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneita asiakkaitamme asumismuodosta riippumatta”, kertoo Danske Bankin Vähittäispankin johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Kohdentamalla lomautuslainan nykyisille asiakkailleen, joilla on riittävä takaisinmaksukyky ja jotka ovat hoitaneet pankkiasiansa moitteettomasti, Danske Bank haluaa varmistaa luottohakemusten nopean käsittelyn.

”Kun oma taloudellinen tilanne on äkillisesti vaikeutunut, on tärkeää, että apu tulee nopeasti. Elämän rahoittaminen velalla ei ole pitkän aikavälin ratkaisu, mutta tilapäisessä vaikeassa tilanteessa haluamme olla turvaamassa asiakkaidemme taloudellista mielenrauhaa.”

Jos asiakas esimerkiksi ottaa 7500 euron lainan kolmen kuukauden ajalle, sen kulu on kokonaisuudessaan alle 63 euroa.*

”Suomessa on yt-menettelyjen piirissä tai lomautettuina jo noin puoli miljoonaa henkilöä. Monet liittojemme jäsenet ovat koronakriisin vuoksi nyt täysin uuden tilanteen edessä. On hienoa, että liittojen ja akavalaisten työttömyyskassojen avun lisäksi Danske Bank reagoi nopeasti ja tarjoaa lisää tukea ja turvaa jo olemassa olevien etujen lisäksi”, sanoo Akavan johtaja Risto Kauppinen.

Koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi Danske Bank tarjoaa laajennettua tukea ja neuvontapalveluita kaikille henkilö- ja yritysasiakkailleen, jotka kärsivät epidemian taloudellisista vaikutuksista.

Esimerkkejä Danske Bankin vaihtoehdoista asiakkaille, jotka kärsivät äkillisistä koronaviruksen vaikutuksista ja jotka täyttävät yleiset luottokelpoisuusehdot:

Maksuton korttiluoton luottorajan korotus, tilapäinen luottokortin maksuvapaa tai mahdollisuus pienentää kulutusluoton kuukausittaista maksuerää henkilöasiakkaille verkkopankin kautta haettuna

Jopa kuuden kuukauden lyhennysvapaa asuntolainaan maksutta verkkopankin kautta haettuna

Muutoksia yritysasiakkaiden maksuohjelmiin ja korotuksia yritysasiakkaiden luotollisten tilien limiitteihin tai muihin käyttöpääomalimiitteihin

Danske Bankin lomautuslaina

Danske Bankin Etulaina koronakriisistä tilapäisesti taloudellisesti kärsiville Akavan jäsenliittojen jäsenille, jotka ovat Danske Bankin nykyisiä asiakkaita

Lainan määrä 2000–15 000 euroa

Marginaali 2,90 % (norm. 4,9–7,9 %)

Viitekorko 12 kk Euribor

Ei järjestelypalkkiota

Laskutuspalkkio 2,50 euroa (norm. 4,50 €)

Laina-aika 1–5 vuotta

Tarjous jatkuu määräaikaisena vuoden 2020 loppuun

Lisätietoja https://danskebank.fi/etulaina

*) Lainan korko on sidottu 12 kuukauden Euribor-viitekorkoon ja siihen lisätään 2,90 prosenttiyksikköä. Tuote on Danske Bankin kertalaina. Lainan todellinen vuosikorko on 3,64 % laskettuna 12 kuukauden Euribor-viitekorolla lisättynä 2,90 prosenttiyksikköä 7 500 euron luotolle (24.4.2020). Arvioitu maksettava tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on 8 208,57 euroa laskettuna 7 500 euron luotolle (24.4.2020), sis. luoton järjestelypalkkion 0 euroa, laskutuspalkkiot 2,50 euroa/kuukausi viiden vuoden luottoajalta, yhteensä 150 euroa. Lainan maksettavaksi tulevan luoton arvioitu kokonaismäärä ja todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luottoaika on viisi vuotta ja luotto nostetaan heti kokonaan käyttöön, luoton korko sekä palvelumaksut pysyvät samana koko luotonajan ja luotto maksetaan takaisin 60 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Laskelmassa on otettu huomioon luoton perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinperintään liittyvät kulut. Tämä ei ole lainatarjous. Lainan myöntäminen edellyttää aina hyväksyttyä luottopäätöstä. Luottopäätöksen tekemistä varten Danske Bank tarkistaa asiakkaan henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä.

