Danske Bankin Suomen pääkonttorille ympäristösertifikaatti ennätyslukemin – ”Tämä on virallisesti aurinkovoimala”

Danske Bankin Suomen päätoimitila, Visio, Helsingin Pasilassa palkittiin ympäristöystävällisyydestä ja energiatehokkuudesta ennätyskorkeilla pisteillä.

Danske Bankin Suomen pääkonttorin Visio-rakennus on saanut tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä ympäristöystävällisyyden eteen LEED-sertifikaatin. Toimistorakennuksen energiatehokkuus on luokiteltu suomenennätyslukemin LEED Gold -kategoriassa 74 pisteellä, vaikeimmalla v4-tasolla. Sertifikaatin myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council® (USGBC®).

”Ensinnäkin on todella kova juttu, että saadut pisteet ovat koko Suomen LEED Gold -historian korkeimmat pisteet. Tulos kertoo heti, kuinka energiatehokas ja vihreä talo tämä on”, Danske Bankin toimitiloista vastaava johtaja Erkko Murto sanoo.

Murron mukaan LEED-sertifiointi antaa rakennukselle virallisen statuksen ja kiitoksen kaikille energiatehokkuustoimille ja ihmisille, jotka ovat tehneet kovasti töitä Vision energiatehostamisen puolesta.

”Kaikki toimet ovat tähän tähdänneet”, Murto kiteyttää.

Danske Bank on toiminut Vision päävuokralaisena vuodesta 2017 lähtien, ja ympäristöystävällisyyteen on tähdätty koko tämän ajan. Huomiota on kiinnitetty niin kemikaalittomaan siivoukseen, lämmitykseen, vedenkulutukseen kuin ainoastaan hiilidioksidivapaan sähkön käyttämiseen.

”Talo on luonnollisesti rakennettu vastaamaan Suomen rakennusmääräyksiä, jotka itsessään jo ovat korkealla tasolla, mutta paljon on sisään muuton jälkeen tehty töitä veden, lämmön ja sähkönkäytön tehostamiseksi”, Murto summaa.

LEED-sertifikaatit luokitellaan ympäristötehokkuutta kuvastaviin kategorioihin Certified, Silver, Gold ja Platinum. Vision toimitila saa suomenennätyslukemat sertifikaatin toiseksi korkeimmalla Gold-tasolla. Tulos on erinomainen 2000-luvulla Fennian pääkonttoriksi rakennetulle toimistorakennukselle, sillä Platinum-tasolle v4 on yltänyt Euroopassa alle 10 rakennusta.

”Danske Bankin Suomen toiseksi suurimmat toimitilat sijaitsevat Helsingin Kaartinkaupungissa vuonna 2017 valmistuneessa Kasarmikatu 21 -arvorakennuksessa, joka on luokitukseltaan LEED Platinum -tasolla. Tämä tarkoittaa, että Danske Bankin Suomen henkilöstöstä jo yli 80 prosenttia työskentelee erittäin ympäristöystävällisissä ja vihreissä toimitiloissa.”

Kiinteistön omistaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, pitää tunnustusta erinomaisen yhteistyön tuloksena, ja nostaa sertifioinnin upeaksi saavutukseksi.

”Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat tärkeitä arvoja pitkäjänteisessä kiinteistösijoittamisessa ja ne korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Olemme tottuneet hakemaan ympäristösertifiointeja uudiskohteissa, mutta tämä on Fennian suorassa kiinteistösijoitussalkussa ensimmäinen käytön ajan LEED-sertifiointi. Osapuolten sitoutuminen hankkeeseen ja saumaton yhteistyö näkyvät nyt saavutettujen ennätyspisteiden muodossa”, kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen Fennia Kiinteistöt Oy:stä. Fennia Kiinteistöt Oy on osa S-Pankki -konsernia ja tuottaa johtamis- ja hallinnointipalvelua Fennian kiinteistösijoitussalkkuun.

Danske Bank on asettanut konsernitasolla vastuullisuustavoitteita, joihin lukeutuvat muun muassa hiilidioksidipäästöjen merkittävä pienentäminen.

”Kannustamme asiakkaitamme vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan ja elämäntyyliin. Luonnollisesti haluamme, että meillä on omassa talossa tehty tarvittavat toimenpiteet, joilla olemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä”, Murto kiteyttää.

Yksi suurimmista ponnistuksista ympäristöystävällisyyden eteen nähtiin kuluvan vuoden kesällä, jolloin Vision katolle asennettiin yhteensä 486 aurinkopaneelia. Nyt jo merkittävä osa Visiossa käytettävästä sähköstä on tuotettu talon omalla aurinkovoimalla, ja toimitila on saanut Heleniltä virallisen aurinkovoimala-luokituksen.

”Voimme sanoa ihan virallisesti työskentelevämme aurinkovoimalassa”, Murto päättää tyytyväisenä.

Lisätiedot:

Erkko Murto, toimitiloista vastaava johtaja, p. 050 5292895, erkko.murto@danskebank.fi.

LEED Rating System: https://www.usgbc.org/leed