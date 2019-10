David Nicholls saapuu Helsingin Kirjamessuille – haastateltavissa pe 25.10.

Yli viisi miljoonaa kappaletta myyneen Sinä päivänä -menestysromaanin luoja ja Rimakauhua ja rakkautta -kulttisarjan käsikirjoittaja David Nicholls saapuu vihdoin Suomeen! Nicholls on median haastateltavissa perjantaina 25.10.

Jos jonkin niin tämän David Nicholls osaa: kirjoittaa niin kauniisti ja tunteisiin vetoavasti parisuhteista, rakkaudesta ja rakkaudenkaipuusta, että paatuneimmankin kyynikon silmäkulmassa alkaa kimmeltää.

Siksi Nicholls on niin suosittu. Hän oli mukana käsikirjoittamassa muun muassa Rimakauhua ja rakkautta -tv-sarjaa sekä Edward St. Aubynin romaaneihin perustuvaa HBO:n Patrick Melrose -sarjaa. Näytelmien sekä tv- ja elokuvakäsikirjoitusten lisäksi hän on kirjoittanut romaaneja, joista on tehty myös elokuvasovituksia. Romaanin Sinä päivänä (One Day, 2009) oikeudet myytiin yli 30 maahan ja se nousi kansainväliseksi bestselleriksi, jonka elokuvaversiota tähdittävät Anne Hathaway ja Jim Sturgess.

Elokuussa ilmestyi Nichollsin uusin teos Suloinen suru. Se on surullisen hauska, terävä ja sielukas romaani ensirakkauden hämmästyttävästä voimasta, ja monimutkaisesta matkasta aikuisuuteen.

16-vuotias Charlie Lewis on se poika, jota kukaan ei muista koulukuvista. Kesä alkaa nihkeästi: kokeet ovat menneet huonosti ja Charlie joutuu paimentamaan isäänsä, vaikka sen kuuluisi olla päinvastoin. Silloin jostain kummasta tupsahtaa ihana Fran Fisher, ja Charlie näkee valon tunnelin päässä. Mutta saadakseen Franin itselleen Charlien täytyy tehdä asioita, joita hän ei olisi koskaan voinut kuvitella tekevänsä.

David Nicholls (s. 1966) asuu Pohjois-Lontoossa avovaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Nicholls on median haastateltavissa Helsingissä perjantaina 25.10. ja tavattavissa Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 26.10.

