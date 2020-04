Dayton osti Thomekon elintarviketeollisuuskone- ja -laitetoiminnot Suomessa

Iin kunta voitti Ekologia-sarjan kansainvälisessä Innovation in Politics -kilpailussa – kaksi suomalaista finaalissa 5.12.2019 09:07:17 EET | Tiedote

Iin hanke ”Local Solutions to Global Challenges” on palkittu Ekologia-sarjan voittajana Berliinissä Innovation in Politics -kilpailussa. Hankkeen avulla kunta on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 60 % muutamassa vuodessa.