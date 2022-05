Decoy julkaisee neljännen albuminsa – mukana iso ammattimuusikko-orkesteri

Decoyn 25.5. julkaistava Inherited Stories -albumi maalaa kuulijalle luonnon maisemia ja tarinoita menneestä. ”Sävellykset ovat musiikiksi muutettuja tarinoita siitä, mitä olen kuullut ja matkan varrella nähnyt. Esimerkiksi Lake Paanajärvi -kappale perustuu äitini kertomukseen lapsuusmuistoistaan vuoden 1939 kesästä ja syksystä Kuusamon rajaseudulla”, säveltäjä Lauri Kettunen kertoo.

Vuonna 1985 perustettu instrumentaalijazz-yhtye Decoy julkaisee 25.5. neljännen albumin nimeltä Inherited Stories. Albumi on kannanotto inhimillisen elämän puolesta ja kappaleiden sävellykset ovat saaneet vaikutteita luonnosta sekä ihmiselämän käänteistä. Decoy ammentaa inspiraationsa eri musiikkityylien sekoittamisesta ja jazzin improvisoinnista. Yhtyeen jäseniä yhdistää soittamisen ilo sekä pyrkimys tehdä omaleimaisesta musiikkia mahdollisimman hyvin.



Musiikillisesti Decoy on tavoitellut pienellä kokoonpanolla luotua vaikutelmaa isosta orkesterista, ja kappaleiden sovituksissa kuullaan huippumuusikoiden luovaa improvisointia. Decoyn jäsenistä huilisti Tommi Koivuniemi, rumpali Anssi Nykänen ja kitaristi-kosketinsoittaja Lauri Kettunen ovat soittaneet yhdessä jo lähes 40 vuotta. Jorma Hämäläinen on äänittänyt sekä miksannut yhtyeen musiikkia lähes saman verran, ja maailmanluokan saksofonisti sekä albumin toinen tuottaja Joonatan Rautiokin on ollut yhtyeessä mukana melkein vuosikymmenen. ”Useat kappaleiden teemat ovat rakennettu Joonatanin saksofonin ja Tommin huilun vuoropuhelun sekä Anssin rumpujen horjumattoman perustan varaan”, Kettunen kertoo.



Albumin pohjia Anssin kanssa soittaa maailmalla menestystä niittänyt ruotsalainen Dan Berglund (Tonbruket, aikaisemmin Esbjörn Svensson trio). ”Anssin kyvyt tahtipuikoissa tietysti tunnetaan, mutta hänen yhteissoittonsa Danin kanssa oli elämys”, Lauri kuvailee. Pianon takana taituroi Seppo Kantonen, jonka Anssi Nykänen värväsi mukaan Decoyhin. Oman mausteensa sovituksiin tuo sellisti Iida Sinivalon johtama jousikvartetti, johon kuuluvat Sinin lisäksi Terhi Ignatius (I viulu), Tommi Aspelund (II viulu) sekä Maarit Holkko (alttoviulu). ”Kun kuulimme ensimmäiset Laurin tekemät demot sävellyksistä, sanoimme heti, että tälle levylle täytyy saada oikeat jouset”, Jorma Hämäläinen ja Anssi Nykänen kertovat. Väriä levyn kokonaisuuteen tuovat Rajaton-lauluyhtyeestä tunnetun sopraanon Essi Wuorelan ja Kummeleiden Heikki Helan sanaton laulu sekä oboistina vieraileva Sole Mustonen. Kaikkien Decoyn albumien äänitystä ja miksausta on kiitelty levyarvioissa ja Inherited Stories jatkaa samaa musiikillista jazz-elämystä.

Albumin julkaisu 25.5.2022

Decoy – Inherited Stories

Kappaleet:



• Taiga, 9min 44s, säv. Lauri Kettunen

• Flowing Waters, 3min 13s, säv. Lauri Kettunen

• Out to the New World, 4min 06s, säv. Lauri Kettunen

• Little Shepherd Girl, 5min 14s, säv. Lauri Kettunen & Pekka Mäenpää

• Lake Paanajärvi, 8min 36s, säv. Lauri Kettunen

• Hope Will Remain, 4min 00s, säv. Lauri Kettunen & Seppo Kantonen

• All the Years, 9min 42s, säv. Lauri Kettunen

• Bears in the Summer Night, 7min 01s, säv. Lauri Kettunen

• Reconciliation, 6min 02s, säv. Lauri Kettunen

• Goodbye, 4min 30s, säv. Lauri Kettunen



Muusikot:



Dan Berglund, basso

Heikki Hela, laulu (sanaton)

Seppo Kantonen, Steinway piano

Lauri Kettunen, kitarat & koskettimet

Tommi Koivuniemi, huilu

Sole Mustonen, oboe

Anssi Nykänen, rummut & perkussiot

Joonatan Rautio, saksofonit

Essi Wuorela, laulu (sanaton)

Jouset:

Tommi Aspelund, II viulu

Maarit Holkko, alttoviulu

Terhi Ignatius: I viulu

Iida-Vilhelmiina Sinivalo, sello



Sovitukset: L. Kettunen & Decoy

Tuottajat: L. Kettunen & J. Rautio

Äänitys, miksaus & masterointi: Jorma Hämis Hämäläinen, StudioPop, Helsinki

Levynkannen valokuva: Paavo Hamunen

Levynkannen graafinen suunnittelu: Lauri Kettunen

Julkaisija: WILDerness MUSIC 2022