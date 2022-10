Dekkareiden kuningatar Camilla Läckberg palaa Fjällbackaan!

Joonatan Tolan Punainen planeetta voitti Laurin kirja -äänikirjapalkinnon 10.10.2022 17:00:00 EEST | Tiedote

Näkövammaisjärjestöjen järjestämän Laurin kirja -äänikirjakilpailun on voittanut Joonatan Tolan romaani Punainen planeetta. Teoksen on lukenut äänikirjaksi Ilkka Villi. Palkinnolla näkövammaisjärjestöt haluavat kiinnittää huomiota kotimaisen äänikirjan laatuun. Palkinnon suuruus on yhteensä 6 000 €.