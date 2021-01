DemFem-feministiverkosto ja Demarinaiset liittoutuvat

DemFem -feministiverkoston toiminta käynnistyy uudelleen vuoden 2021 alusta Demarinaisten yhteydessä. DemFem on sosialidemokraattinen feministiverkosto, jonka puheenjohtaja toimii lahtelainen Maria Mäkynen. Verkosto on ryhmä sosialidemokraattisia feministejä, jotka aktiivisesti ja tavoitteellisesti pyrkivät vaikuttamaan politiikkaan ja yhteiskuntaan feministiseltä ja sosialidemokraattiselta pohjalta.

Ryhmä on tarkoitettu kaikille feminismiä kannattaville sukupuolesta riippumatta. Verkosto tulee järjestämään kuukausittaisia tapahtumia, joissa tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista teemoista vaihtuvien vieraiden kanssa.

”Sosialidemokraattiselle feministiverkoston toiminnalle on suuri tarve. Kansainvälinen konservatismin nousu, vihapuheen yleistyminen ja ikuisuusteemat patriarkaalisen yhteiskunnan ongelmakohdat kaipaavat vahvaa sosialidemokraattista sortavien rakenteiden purkamista. Pienen tauon jälkeen verkoston toiminta aktivoituu. Aika on selvästi kypsempi feministisille näkökulmille politiikassa kuin 2015 aloittaessamme. Erityisesti kuntavaalien alla on tärkeää nostaa feministisiä näkökulmia päätöksentekoon. Toivotan kaikki tervetulleeksi toimintaamme!” sanoo verkoston puheenjohtaja Maria Mäkynen.

Verkoston ensimmäinen tapahtuma on perjantaina 29.1.2021 klo 18:00-20:30 järjestettävä ”Feministiset festarit”. Festarit on kaikille avoin tapahtuma, joka noudattaa turvallisen tilan periaatteita ja pidetään Facebook-livenä. Illan aikana päästään kuulemaan lisää verkoston toiminnasta, feminismistä ja sen nykytilasta. Festareilla päästään osallistumaan mielenkiintoiseen paneelikeskusteluun aiheella “Miten pääsen tekemään feminististä vaikutustyötä ja politiikkaa?”. Paneeliin osallistuvat toimittaja Ina Mikkola, somevaikuttaja Joonas Pesonen, kansalaisvaikuttaja Ujuni Ahmed ja kansanedustaja Hussein al-Taee, sekä juontajana toimii verkoston puheenjohtaja Maria Mäkynen. Illan päättää komediainfluensseri Eve Kulmalan stand up -esitys.

Lisätietoja

Maria Mäkynen

puheenjohtaja, DemFem-verkosto

maria.makynen@tsl.fi

0405298113

Roosa Pöyhönen

toiminnanjohtaja, Demarinaiset

roosa.poyhonen@sdp.fi

p. 040 736 6727