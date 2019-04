Demos Helsinki tarjoaa uusia avauksia hallitusneuvotteluihin – “Seuraavat 12 vuotta ovat ratkaisevia, kestävää politiikkaa tulee nyt tehdä yli hallituskausien”

Ajatushautomo Demos Helsingin vastauksissa korostuvat pitkän aikajänteen tulevaisuuden näkökulmat. Vastaukset on muotoiltu viime vuosien aikana tuotettujen julkaisujen pohjalta.

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda2030:n yhteisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Seuraavien 12 vuoden aikana ilmastopäästöt on vietävä lähelle nollaa. Tämän on tapahduttava siten, että lähes jokaista yhteiskunnan osa-aluetta kohtaava muutos tapahtuu kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti.

– Tuleva hallituskausi on ensimmäinen kolmesta, jonka aikana tarvittavat muutokset täytyy toteuttaa. Samalla se on näistä kolmesta tärkein, koska tekojen lykkääminen tekee tulevien hallituskausien muutoksista entistä dramaattisempia. Kestävää politiikkaa tulee nyt tehdä yli hallituskausien, sanoo Demos Helsingin toiminnanjohtaja Juha Leppänen.

Tavoitteeksi tulee vastausten mukaan asettaa, että suomalaisen yhteiskunnan tuotanto ja kulutus ovat Pariisin ilmastosopimuksessa sovittujen raja-arvojen puitteissa hallituskauden päätteeksi.

– Muutos koskee koko yhteiskuntaa eikä vain suoraan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia aloja. Koko järjestelmämme perustuu luonnonresurssien ylikulutukseen, Leppänen sanoo.

Työn tekeminen on määriteltävä uudelleen, työttömän kategoria korvattava oppijan kategorialla

Työ ja työtä vailla oleminen tulee vastausten mukaan määritellä suomalaisessa yhteiskunnassa uudelleen.

Lupaus pysyvästä työsuhteesta on päivitettävä, sillä tulevaisuuden Suomi ei voi pitää tällaista lupausta kaikille suomalaisille. Sen tilalle on annettava uskottava lupaus siitä, että jokaisella on aidosti kyky ja mahdollisuus osallistua kestävämmäksi ja mielekkäämmäksi kehittyvän yhteiskunnan rakentamiseen.

– Erityisen tärkeään rooliin uuden lupauksen pitämisessä nousee toimivan jatkuvan oppimisen järjestelmän rakentaminen. Yhä useampi aikuinen joutuu oppimaan uutta koko elämänsä aikana, joten mikä enää erottaa työttömän oppijasta? Työttömän kategoriasta voisi jopa kokonaan luopua ja korvata sen oppijan kategorialla, Leppänen sanoo.

Demos Helsingin vastaukset Antti Rinteen kysymyksiin:

https://www.demoshelsinki.fi/2019/04/30/demos-helsinki-vastaa-antti-rinteen-kysymyksiin/