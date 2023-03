Designia juhlapöytään

Yksi kevään odotetuimpia uutuuksia on Nordic Kitchen-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs pumpputermos. Se on täydellinen juhliin, kokouksiin tai vaikka mukaan otettavaksi tapahtumiin, joissa kahvinjuojia on useampia. Termoksen tilavuus on 1,8 litraa ja teräksisen sisuksen ansiosta juomat pysyvät lämpiminä pitkään. Kätevä integroitu kantokahva helpottaa tuotteen kantamista ja siirtelyä. Pumpputermosta on helppo käyttää painamalla termoksen päällä olevasta tammikannesta. Korkealaatuinen pumppumekanismi takaa vähintään 30,000 pumppausta.

Pumpputermoksen suositushinta 109,95€

Lisätiedot ja kuvat: Eva Solo Nordic Kitchen pumpputermos

Kattauksen katseenvangitsija

Upea Eva Solon kakkulapio viimeistelee juhlapöydän. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu design-kakkulapio on tehty näyttävästi yhdestä osasta. Kauniissa kakkulapiossa on leikkuureunat molemmilla puolilla. Oman juhlapöydän lisäksi tyylikäs kakkulapio on täydellinen lahja vastavalmistuneelle, sekä kihla- tai hääparille.

Kakkulapion suositushinta 29,95€

Lisätiedot ja kuvat: Eva Solo kakkulapio

Kausivärit

Uudet kausivärit ovat saaneet inspiraationsa kesäisestä luonnosta. Blue Sky on rauhallisuuden ja turvallisuuden väri, kun taas Golden Sand edustaa rohkeutta ja maanläheisyyttä. Molemmat värit ovat kauniisti yhdisteltävissä muiden sävyjen kanssa ja tuovat kesän tuulahduksen mukanaan.

Uutuudet ovat saatavilla hyvin varustettuista tavarataloista ja erikoisliikkeistä. Eva Solo -jälleenmyyjät on listattu maahantuojan verkkosivuilla mastermarkbrands.fi.

Tiedustelut ja mallikappaleet lehdistölle: jeanette.lindwall@mastermarkbrands.fi.