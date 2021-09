Designs for a Cooler Planet -näyttely esittelee 30 hanketta kestävämmän tulevaisuuden hyväksi

Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet -tapahtuma esittelee opinto- ja tutkimusprojekteissa syntyneitä ideoita ja prototyyppejä, joiden yhteisenä teemana on resurssiviisaus.

Resurssiviisautta on kyky käyttää raaka-aineita, energiaa, tuotteita, aikaa tai tiloja harkiten. Viisas suunnittelu on huolenpitoa tulevaisuudesta: se ottaa huomioon nykyisten valintojemme vaikutukset tuleviin sukupolviin, yhteiskuntaan ja luonnon monimuotoisuuteen.

Näyttelykokonaisuus sisältää yhteensä kolmekymmentä aaltolaisten tutkimushanketta, jotka on koottu kolmen alateeman mukaisesti.

Parempaa ylle

Eroon pikamuodista! Voimme pukeutua paremmin, kun suunnittelemme uusiksi tekstiilien matkan valmistuksesta käyttöön ja kierrätykseen. Esillä on kiinnostavia kokeiluja, kuten puettavat aurinkokennot.

Tekstiiliin liitetty aurinkokenno voi toimia virtalähteenä sensoreille tai puettavalle elektroniikalle eli älyvaatteille ilman tarvetta vaihtaa tai ladata akkuja. Kennot keräävät energiaa myös keinovalosta, ja ne kestävät pesun. Projektissa kehitetyn tekstiilimalliston prototyyppinä esitellään takki, johon on integroitu lämpötila- ja kosteusanturit sekä aurinkokennot, joista ne saavat energiansa.

Ikuiset materiaalit

Jotta voimme vähentää radikaalisti materiaalien ja energian kulutusta, tarvitsemme biomateriaaleja, jotka eivät ole kertakäyttöisiä vaan uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä.

Esillä on lukuisia luonnosta inspiraationsa saaneita konsepteja. Puuvaahto on kestävä eristys- ja pakkausmateriaali, joka voi korvata styroksin pakkauksissa. Metsäteollisuuden sivutuotteesta, ligniinipolymeeristä, on onnistuttu valmistamaan uuden menetelmän avulla biopohjaisia pinnoitteita, liimoja ja kalvoja.

Vaalitut ympäristöt

Puolet ihmisten käyttämistä luonnonvaroista menee rakentamiseen. Tutkijoiden, muotoilijoiden, arkkitehtien, julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöstä syntyy ideoita, jotka muuttavat elinympäristöjä ja rakennusteollisuutta kestävämmiksi. Uuden rakentamisen sijaan voidaan uudistaa ja herättää henkiin laiminlyötyjä kaupunkialueita tai ottaa oppia alkuperäiskansojen luontosuhteesta. Puu on uusiutuva, hengittävä ja hiiltä sitova rakennusmateriaali, joka kokee uuden tulemisen uusien käsittelymenetelmien avulla.

Yksi näyttelyprojekteista esittelee, miten kolkko autotie muuttuu eläväksi kaduksi, jossa jalankulkijat ja luonnon monimuotoisuus ovat etusijalla. Kohteena on Otaniemen kampusalueen tie, Otakaari. Arkkitehti- ja palvelumuotoiluopiskelijat ideoivat keinoja elävöittää kampusaluetta sekä parantaa tilojen käyttöastetta ja viihtyisyyttä.

Tervetuloa kampukselle!

Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn voi tutustua koronarajoituksia noudattaen paikan päällä Otaniemen kampuksella. Järjestämme median edustajille toiveiden mukaan räätälöityjä tutustumiskäyntejä näyttelyyn.

Muun yleisön tulee varata vierailunsa etukäteen tapahtuman verkkokalenterista. Kierrokset kestävät noin tunnin, jonka aikana paikalla on suomen- ja englanninkielinen opas. Näyttelyihin voi kuitenkin tutustua itsenäisesti. Kaikki näyttelyt sijaitsevat lähellä toisiaan ja ovat yhtä lukuun ottamatta myös esteettömiä.

Kampuksen näyttelykokonaisuus sekä verkkonäyttely ja verkkoseminaarit ovat avoimia kaikille 8.–29.9.2021.

Englanninkieliset verkkotapahtumat sisältävät seminaareja ja keskusteluja muun muassa kestävästä muodista ja ilmailusta sekä tarjoavat vinkkejä, miten systeemisen näkökulman avulla voimme muuttaa suhtautumista luontoon, ei vain hyödynnettävänä resurssia, vaan oleellisena osana aineetonta ja aineellista hyvinvointiamme.

Designs for a Cooler Planet kuuluu Helsinki Design Weekin ja Tutkitun tiedon teemavuoden viralliseen ohjelmaan. Aalto-yliopisto on myös yksi EU:n Uuden eurooppalaisen Bauhausin kumppaneista.

Tapahtuman verkkosivut: aalto.fi/acoolerplanet