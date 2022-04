Destia petti lupauksensa – JHL aloittaa taas työtaistelutoimet yrityksessä

Monialayhtiö Destia yrittää viedä ammattiliitto JHL:ltä oikeuden sopia jäsentensä työehdoista. Tällä hetkellä yhtiö ei ota JHL mukaan työehtoneuvotteluihin.

– Suuri osa Destian työntekijöistä on JHL:n jäseniä, mutta tällä hetkellä JHL ei pääse valitsemaan yhtiöön luottamusmiehiä. Emme pysty valvomaan, miten jäsentemme työehdot toteutuvat. Tähän pitää saada muutos. JHL on otettava osapuoleksi työehtosopimukseen, jota yhtiö noudattaa, sopimusasiantuntija Kari Lehtinen sanoo.

Yhtiö ilmoitti syksyllä, että se noudattaa jatkossa ICT- ja Energia-alan työntekijöihin alan yleissitovaa työehtosopimusta luovuttuaan JHL:n kanssa tekemästä normaalisitovasta työehtosopimuksesta.

Destia ei kuitenkaan ole antanut JHL:n valita sähköalan työntekijöille omaa luottamusmiestä, vaikka JHL on sopijaosapuoli ICT- ja Energia-alan työehtosopimuksessa. Talon johdon mukaan Destia ei ole enää missään tekemissä JHL:n kanssa. Destian ICT- ja Energia-alan töitä tekevistä työntekijöistä reilusti yli puolet ovat järjestäytyneet JHL:ään.

Lisäksi JHL on saanut tietoonsa, että työantaja on muuttanut yksipuolisesti työehtoja sekä vaatii uusille työntekijöille jopa 12 kuukauden irtisanomisaikoja. Lisäksi on tullut eteen tilanteita, joissa työvuoron pituudeksi on määritelty 12 tuntia ilman minkäänlaisia ylityökorvauksia.

JHL on pyrkinyt yrittänyt jo pitkään ratkaista asiaa, mutta tulokseen ei ole päästy sopimalla. Nyt ammattiliitto joutuu puolustamaan jäsentensä etua lakolla. JHL aloittaa Destiassa lakon maanantaina 2. toukokuuta kello 0.01. Lakko on voimassa toistaiseksi. Lakkoon kuuluvat kaikki Destia Group oyj:n työt, jotka tehdään sähköalan tes- energia-ict-verkosto -työehtosopimuksen piirissä.

Destia on nykyään osa ranskalaista Colas-konsernia.

Lisätiedot

sopimusasiantuntija Kari Lehtinen 050 566 1567