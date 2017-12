Diabetes yleistyy, hoitoon tulossa muutoksia

Novo Nordisk kehottaa NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –insuliinikynän käyttäjiä vaihtamaan kynän osan uuteen 5.7.2017 14:00 | Tiedote

Novo Nordisk on havainnut, että joissakin tuote-erissä NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –kyniä insuliinisäiliön pidin voi murtua tai rikkoontua, jos se on altistunut tietyille kemikaaleille, esimerkiksi tietyille puhdistusaineille. NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 ovat kestokäyttöisiä kyniä, joihin diabetesta sairastava potilas itse vaihtaa käyttämänsä insuliinin säiliön. Kynän turvallisen toiminnan varmistamiseksi Novo Nordisk kehottaa potilaita, joilla on käytössään NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 kyseisistä tuote-eristä vaihtamaan insuliinisäiliön pitimen uuteen, vaikka pidin näyttäisi ehjältä. Pidin saattaa myöhemmin vaurioitua, jos sitä puhdistetaan käyttöohjeen vastaisesti. Vaihdon voi tehdä yrityksen nettisivujen kautta. Kyseiset tuote-erät on listattu alla. Kuvassa on insuliinisäiliön pidin. – Novo Nordisk haluaa näillä toimenpiteillä varmistaa, että potilaan hoito ei vaarannu sellaisessakaan tapauksessa, että potilas on käyttänyt Novo Nordiskin valmistetta käyttöohjeen vastaisest