Diakonissalaitoksella avattiin näyttely ihmisarvosta

Diakonissalaitoksella on avattu näyttely ihmisarvosta. Siinä neljä Diakonissalaitoksen toiminnan piirissä olevaa henkilöä – Isabella, Laura, Kaitsu ja Mattias - kertovat, mitä ihmisarvo on heidän mielestään. Nelikolla on myös kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun omaa ihmisarvoa ei tunnusteta.

Jokaisella ihmisarvoinen elämä Me Diakonissalaitoksella teemme töitä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Sellainen elämä, jossa ihmisoikeudet toteutuvat ja ihmistä kohdellaan kunnioittavasti. Haluamme vahvistaa ihmisen omaa tunnetta siitä, että hänellä on ihmisarvo, hän on tärkeä ja hän on tärkeä osa yhteisöä sellaisena kuin on. Luomme ja tarjoamme mahdollisuuksia toimia yhteisöissä. Ihmisoikeudet perustuvat ihmisarvoon Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, joita ihmisillä on perustuen ihmisarvoon. Yhdistyneet Kansakunnat (YK) antoi Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1948. Ihmisoikeudet haluttiin määritellä erityisesti 1900-luvun sotien ja natsien toimeenpaneman juutalaisten kansanmurhan vuoksi. Kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää vietetään vuosittain 10.12. Näyttelyn on käsikirjoittanut Diakonissalaitoksen intendentti, viestinnän asiantuntija Jaana af Hällström. Näyttelysuunnittelusta vastaa Good Kombo Oy. Ihmisarvo

Diakonissalaitoksen päärakennus

Alppikatu 2, 00530 Helsinki

avoinna ma-pe klo 9-15

Näyttely on esillä loppukesään 2020.

Meillä kaikilla on ihmisarvo -video

