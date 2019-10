Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on mukana Suomen suurimmassa avointen ovien tempauksessa

”Ikäihmisten hoito on ollut esillä negatiivisessa valossa. Haluamme näyttää, että ihmisten hyvinvointiin panostavia hoitopaikkoja on.”

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy osallistuu tällä viikolla Suomalaisen Työn Liiton järjestämään Tervetuloa meille -tempaukseen, joka on Suomen suurin avointen ovien tapahtuma. Koko viikon kestävän Tervetuloa meille -tapahtuman puitteissa ovensa avaa noin 80 yritystä ja yhteisöä eri puolilla Suomea. Hoiva Oy toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan tarjoamiinsa ikäihmisten palveluihin ja pyörähtelemään iltapäivätansseihin Pitäjänmäkeen keskiviikkona 2.10. kello 14–15.30.

”Ikäihmisten hoito on ollut kuluneen vuoden aikana paljon esillä negatiivisessa valossa. Haluamme näyttää, että toisenlaisia, ihmisten hyvinvointiin panostavia hoitopaikkoja on. Olemme yhteiskunnallinen yritys, ja meille on erityisen tärkeää, että asiakkaamme voivat hyvin ja että voimme rakentaa hyvää elämää myös heille, jotka ovat yhteiskunnassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa”, sanoo Johanna Arppe, Diakonissalaitoksen Hoivan hoivakotien palvelualuejohtaja.

Diakonissalaitoksen Hoiva tuottaa paitsi ikäihmisten asumis- ja kotihoidon palveluita, myös palveluita asunnottomille sekä kuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille. Tervetuloa meille -tapahtuman yhteydessä se toivottaa kaikki tervetulleeksi Kotikallion palvelukeskukseen Helsingin Pitäjänmäkeen. Hoiva tuottaa palvelukeskuksen aulapalvelut, tarjoaa asukkaille kotihoitoa ja siellä sijaitsee hoivakoti Kotikallio.

”Olemme ylpeitä työstämme ja meillä on avoimet ovet joka päivä. Tervetuloa meille -tapahtuma on hyvä mahdollisuus kutsua ihmisiä kylään ja järjestää oikein iltapäivätanssit”, Arppe kertoo ”Meillä hyvä arki ja juhlat kuuluvat kaikille. Jokaisella on mahdollisuus osallistua arjen aktiviteetteihin kuten esimerkiksi ulkoiluun, askarteluun, puutarhanlaittoon tai leipomiseen omien voimavarojensa mukaan.”

Avoimilla ovilla esitellään suomalaista työtä

Valtakunnallisen Tervetuloa meille -viikon järjestämisestä vastaa Suomalaisen Työn Liitto.

”Haluamme teemaviikon avulla tehdä näkyväksi paitsi suomalaista työtä yleensä myös yhteiskunnallisissa yrityksissä tehtävää hyvää ja tärkeää työtä, jota ei tunneta vielä kovin hyvin”, Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin markkinointipäällikkö Niina Ollikka sanoo.

”Yhteiskunnallisissa yrityksissä on vahva arvopohja, ja ne ovat sitoutuneita ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia ja ympäristöongelmia. Tarvitsemme yhä enemmän yrityksiä, jotka huolehtivat yhteiskunnastamme ja sen kaikista jäsenistä”, Niina Ollikka jatkaa.

Suomalaisen Työn Liiton viime keväänä tekemä selvitys osoitti, että 88 % suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät toimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle ja ympäristölle. Joka neljäs suomalainen (26 prosenttia) sanoo, että yrityksen tuottama yhteiskunnallinen hyvä vaikuttaa myös omiin ostopäätöksiin.

”Kasvava vastuullisuuden trendi on meille todella rohkaiseva. Yhteiskunnallisena yrityksenä toimimme samalla viivalla muiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kanssa. Uskon, että sote-maratonissa maaliin pääsevät ne yritykset, jotka kilpailevat pitkäjänteisellä vaikuttavuudella lyhytaikaisen hintakilpailun sijaan”, Diakonissalaitos Hoivan Arppe sanoo.

Lisätietoa Diakonissalaitoksen Hoivan avointen ovien päivästä

Tervetuloa meille -viikon aikana 30.9.–6.10.2018 yritykset ympäri Suomen avaavat ovensa ja näyttävät, mitä niissä tehdään. Tempaus on avoin kaikille yrityksille. Tervetuloa meille -viikon takana on Suomalaisen Työn Liitto. Lisätietoa ja mm. valtakunnallinen tapahtumakalenteri: www.tervetuloameille.fi

Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavat yritykset ja yhteisöt tekevät ja jakavat hyvää: ne ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Merkki on myönnetty jo yli 200 yritykselle. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on yhteiskunnallinen yritys. Olemme ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Pitkä historia ja vahva arvopohja luovat perustan toiminnallemme asumis-, päihde- ja hoivapalvelujen vastuullisena tuottajana. Yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa tuotamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaan elämää. Tavoitteemme on, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. www.hoiva.fi