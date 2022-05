Diakonissalaitoksen kampanja kerää varoja Suomessa olevien ukrainalaisten tukemiseksi

”Nuorten Vamos on tehnyt jo 14 vuotta työtä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten auttamiseksi.Meillä onpitkäjänteistäkokemusta myös maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävästä työstä. Haluamme nyt tarjota osaamisemme myös Ukrainasta Suomeen tulleille nuorille,” Vamoksen johtaja Terhi Laine kertoo.

Suomeen on saapunut helmikuun lopusta alkaen paljon lapsia ja nuoria paeten Ukrainan sotaa. Osa heistä on tullut maahan ilman vanhempia tai läheisiä. Nuorten määrän ennustetaan kasvavan, sillä Suomeen odotetaan tulevan tämän vuoden aikana kymmeniä tuhansia Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä.

”Nuorelle muutamakin kuukausi toimettomana on pitkä aika, joten on toimittava nyt heti.Ensimmäisenä toimintammekäynnistyy Jyväskylässä, mutta tavoitteenamme on tarjota tukea ukrainalaisille nuorille myös muilla Vamos-paikkakunnilla. Valmennuksemme on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka saavatmeiltäyksilöllistä tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta”, Laine kertoo.

Ukrainalaisilla nuorilla on halu päästä rakentamaan uutta arkea Suomessa. Osa heistä saattaa jäädä Suomeen pitkäksikin aikaa, koska tulevaisuutta pahasti sodan runtelemilla alueilla on vaikea nähdä. Ei ole myöskään tiedossa, kauanko sota tulee kestämään. Nuoret tarvitsevat tukea sodan traumoihin ja uuden elämän rakentamiseen Suomessa. Lahjoitustuotoilla voimme auttaa nuoria pääsemään takaisin kiinni elämään opiskelun ja työn avulla.

Lahjoittamalla voi auttaa Suomeen tulleita ukrainalaisia.

