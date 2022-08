Diakonissalaitoksen työntekijät tekivät kappaleen hoito- ja ohjaustyön arjesta

Eräänä sateisena päivänä vuosia sitten Helsingin Alppikorttelissa sijaitsevan asumisyksikön asukas koki olonsa huonoksi ja ryntäsi ulos keskelle vilkkaasti liikennöityä Helsinginkatua. Yksikön työntekijä juoksi perään, ohjasi miehen sivuun ja istui hänen kanssaan katukivellä, piti kädestä, rauhoitteli ja kuunteli, kunnes tilanne laukesi. Myöhemmin asukas kiitti työntekijää elämänsä pelastamisesta.

Tämäkin tilanne on mukana uudessa Kylmyys ei kanna -kappaleessa, joka julkaistaan tänään 18. elokuuta. Kappaleen sanoitus on Diakonissalaitoksen työntekijöiden käsialaa ja se pohjaa pääosin hoito- ja ohjaustyön arkeen, oikeisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja tunnelmiin. Alun esimerkin työntekijä on tyytyväinen lopputulokseen.

- Olen erityisen iloinen siitä, että tämä hetki kuuluu kappaleessa, koska se vaikutti minuun työntekijänä syvästi. Tällaista tämä työ on: monipuolista, koskettavaa ja tunteisiin käyvää, kertoo sanoituspajoihin osallistunut Ulla Rusama, joka työskentelee nykyään Diakonissalaitoksella rekrytointikoordinaattorina.

Työn hyvät puolet esiin

Kappaleen tekoon on osallistunut työntekijöitä eri puolilta konsernia, muun muassa kehitysvammaisten ja ikäihmisten palveluista sekä Asunto ensin -työstä. Sävellyksestä vastaa Mikko Heino. Hän työskentelee ohjaajana toimintakeskus Meripihkassa, joka tarjoaa päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Musiikkia vapaa-aikana aktiivisesti harrastava Heino hyödyntää sitä usein myös työssään.

- Halusimme tehdä kappaleen, joka on rehellinen, mutta toiveikas. Arvostan työtäni, työkavereitani ja asiakkaitani kovasti. Koen, että sote-alan työn hyvät puolet ansaitsevat tulla nykyistä vahvemmin myös muiden tietoon, Heino kertoo.

- Kappaleessa tulee esiin se herkkyys, lämpö, merkityksellisyys, yhdessä tekeminen ja ilo, mitkä ovat tässä työssä läsnä päivittäin. Koska kylmyys ei kanna, Heino sanoo.

Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström on hyvillään, että kappale julkaistaan juuri nyt, 155-vuotisjuhlien kynnyksellä.

- Kappale kuvastaa hyvin Diakonissalaitoksen tavoitetta: haluamme turvata kaikille ihmisarvoisen elämän.

- Tässä työssä tarvitaan vahvaa ammattitaitoa, sydäntä ja ennen kaikkea halua työskennellä joka päivä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Kaikki eivät tähän työhön pysty, ja siksi olemme niin ylpeitä työntekijöistämme, Holmström kiteyttää.

Kylmyys ei kanna esitetään Diakonissalaitoksen Korttelijuhlassa 25. elokuuta. Juhlassa myös haastatellaan kappaleen tekijöitä.

Kylmyys ei kanna

Sanat: Diakonissalaitoksen työryhmä; Karolina Haanpää, Mikko Heino, Susanna Kaaja, Jonna Kalska, Maria Karinen, Tanja Malo, Matleena Myllyrinne, Janeli Promvalds, Iina Raivio, Ulla Rusama, Raija Räty, Kenneth Sundström ja Veera Turula

Sävellys: Mikko Heino

Sovitus ja äänitys: Pekka ”Splendid” Laine, East Sound Studios

Video: Luomustudio Productions

Diakonissalaitos – Rohkeasti ihmisarvon puolesta jo 155 vuotta!