Diakonissalaitos tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia poikkeustilanteessa

Diakonissalaitoksella avattiin näyttely ihmisarvosta 12.12.2019 13:37:37 EET | Tiedote

Diakonissalaitoksella on avattu näyttely ihmisarvosta. Siinä neljä Diakonissalaitoksen toiminnan piirissä olevaa henkilöä – Isabella, Laura, Kaitsu ja Mattias - kertovat, mitä ihmisarvo on heidän mielestään. Nelikolla on myös kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun omaa ihmisarvoa ei tunnusteta.