Digi- ja väestötietovirasto kutsuu mukaan kehittämään uusia digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja

Yritykset ja organisaatiot voivat nyt ilmoittautua mukaan sovelluksen kehittämiseen ja osallistua sen testaamiseen.

– Kannustamme kaikkia, joiden käynti- tai verkkopalveluissa henkilöllisyyden osoittaminen on tarpeen, valmistautumaan sovelluksen käyttöönottoon hyvissä ajoin. Nyt voitte osallistua ratkaisun kehittämiseen ja pilotointiin, jotta sovellus vastaa mahdollisimman hyvin myös eri asiointipalveluiden ja niiden asiakkaiden tarpeita, sanoo johtaja Riitta Partala Digi- ja väestötietovirastosta.

Digitaalisen henkilöllisyyden tekninen kehitys on asiakaslähtöistä. Kehityksessä on mukana erilaisia loppukäyttäjiä ja nyt mukaan pääsevät konkreettisemmin myös ratkaisua hyödyntävät organisaatiot ja yritykset. Kevättalvella 2022 valmistuu mahdollisuus testata ratkaisun käyttämistä sähköisen asioinnin palveluissa. Käyntiasiointiin liittyvien testausmahdollisuuksien osalta aikataulu tarkentuu piakkoin.

– Tavoitteena on luoda sovellus, joka on mahdollisimman helppokäyttöinen sekä yksittäisille kansalaisille että henkilöllisyyden tarkastaville organisaatioille. Kehityksen lähtökohtana on, että henkilötietojen osoittaminen on tietoturvallista, joustavaa ja yhdenvertaista, kertoo Riitta Partala.

Digi- ja väestötietoviraston tavoite on tehdä asioiden hoitamisesta kaikille sujuvampaa.

– Sujuva asiointi onnistuu parhaiten tarjoamalla ihmisille joustavia, digitaalisia palveluja, joita voi käyttää missä ja milloin vain. Suomi on jo edelläkävijä digitaalisten palvelujen ja digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisujen toteuttamisessa. Nyt Suomessa kehitettävä digitaalinen henkilöllisyystodistus voidaan myöhemmin laajentaa myös EU:n edellyttämäksi digitaaliseksi lompakoksi, kertoo ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastosta.

Lausuntokierros on käynnissä 8.4. asti

Digitaalisen henkilöllisyyden tekninen ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. Valtiovarainministeriö pyytää lakimuutoksista lausuntoja. Lausuntokierros on käynnissä 8.4.2022 asti. Voit tutustua asiaan tarkemmin valtiovarainministeriön verkkosivuilla.