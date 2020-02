Digita ja Kuusamon EVO IoT-yhteistyöhön

Digita ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta EVO ovat solmineet yhteistyösopimuksen LoRaWAN-teknologian käyttöönotosta. EVO toimii Kuusamon ja Rukan alueella ja tarjoaa lämmön ja puhtaan vedenjakelun sekä jätevesien puhdistamisen asukkaille. Sopimuksen myötä EVO tulee uusimaan asiakkaidensa vesimittarit seuraava viiden vuoden aikana.

Uuden polven mittarit tulevat helpottamaan niin EVOn kuin sen asiakkaiden toimintaa. Tulevaisuudessa mittaritiedot kulkevat automaattisesti kulutuspisteestä yhtiölle.

”Tulevaisuudessa tulemme kehittämään palvelua, jossa asiakas voi saada tietoa omasta kulutuksestaan ja hälytysrajojen asettamisesta esimerkiksi vesivuotoja silmällä pitäen. EVO voi itse hyödyntää saatua tietoja verkostonhallinnassa, joka on iso parannus perinteiseen mittaukseen verrattuna. Järjestelmää kehitetään ensisijaisesti asiakkaitamme varten.” kertoo EVOn verkostopäällikkö Kimmo Viinikka.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Kuusamo on lähtenyt vahvistamaan pohjoisen alueen digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Yhteistyötä vesihuollon ja kaukolämmön digitalisoinnista on suunniteltu yhdessä EVOn kanssa viimeisen vuoden ajan. Varsinainen yhteistyö on alkanut järjestelmän käyttöönoton ja koulutuksen myötä”, kertoo Digitan myyntipäällikkö Mona Miettinen. Mittareiden vaihto LoRA yhteensopiviksi on aloitettu jo viime vuoden puolella ja kaikki mittarit on tarkoitus vaihtaa vuoteen 2025 mennessä.

Yhteydenotot:

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, verkostopäällikkö Kimmo Viinikka, p. 0400 689 099, kimmo.viinikka(a)kuusamonevo.fi

Digita Oy, myyntipäällikkö Mona Miettinen, p. 0400 721 700, mona.miettinen(a)digita.fi

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on vuonna 1950 perustettu yritys, jonka tehtävänä on vesihuolto sekä kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Osuuskunnan omistavat jäsenet, joita on 4208 osakasta (12/2018).

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi