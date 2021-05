Digitaalinen ostopolku on oikeasti polku, osa 1

Digiloikkaa ei tehdä yhdellä harppauksella, vaan askel askeleelta. Tästä alkaa viiden tiedotteen sarja, joka luotsaa digimarkkinoinnin syövereihin ja auttaa ymmärtämään sisällön merkityksen. Tiedotteisiin liittyy aina syventävät blogit.

Digiloikka on ollut monelle yritykselle pakollinen kuluvan vuoden aikana. Kaupanteko on siirtynyt nettiin enemmän tai vähemmän. Ja vaikka asiakkaat jalkautusivat henkilökohtaisesti kauppoihin, he tuskin niihin menevät ennen kuin katsovat yrityksen nettisivut. Jos ne eivät ole houkuttelevat, tuskin potentiaalinen asiakas vaivautuu paikan päälle. Vääjäämättömästi nettisivut ovat koko nykybisneksen keskiössä.

Nettisivut ovat osa suurempaa genreä, sosiaalista mediaa. Kaikki perinteiset myynnin ja markkinoinnin teesit ovat nyt virtuaalisessa muodossa. Myyntisuppilot, break even pointit, kontaktihinnat ynnä muut seikat pitävät toki kutinsa, mutta uudessa muodossa – digimuodossa.

Mitä pitäisi tehdä?

Digitaalisen bisneksen edellytys on, että ostopaikka on löydyttävä netistä. Jos se ei löydy, sitä ei ole olemassa asiakkaalle, varsinkaan uudelle.

Löytymiseen tarvitaan ammattitaitoista hakukoneoptimointia eli ajo-ohjeita, kuinka asiakas ohjataan perille ilman kiertotietä.

Seuraavaksi kaivataan asiakkaita kauppaan, tarvitaan liidejä. Se puolestaan tarkoittaa, että pitää tuntea oma kohderyhmä tarkasti. On turha mennä kauppaamaan puimureita Hietaniemen torille Helsinkiin tai sitä hiekkaa arabeille.

Sama pätee netissäkin. Ole siellä missä asiakkaasikin ovat.

On muutoksen aika

Jos kauppa ei käy toivotulla tavalla, on muutoksen aika. On tehtävä digiloikka. Se tarkoittaa digitaalisen teknologian käyttöönottoa kaikessa liiketoiminnassa. Virallisesti puhutaan digitaalisesta transformaatiosta, eli muutoksesta.

Kun ryhdytään muutokseen, on muistettava, että muutosta ohjaavat asiakkaat, ei liiketoiminta itse. Toisin sanoin asiakas vaatii, että häntä palvellaan netissä ja vieläpä asiakaskokemuksen tulee olla saumatonta.

Mistä tietää, että on tehtävä digiloikka?

Asiakkaat eivät enää suosittele tuotettasi tai palveluasi yhtä ahkerasti kuin ennen.

Nykyisten palveluiden myynti on alkanut pienentymään.

Asiakkaidesi lukumäärä on alkanut vähentymään.

Uusia asiakkaita ei tule enää samaan tahtiin kuin aikaisemmin.

Käyttämäsi teknologia on vanhanaikainen.

Lopputulema on, että ilman digiloikkaa, uudistusta, ei pärjätä kilpailussa.

- Digimarkkinoinnin villakoiran ydin on hakukone, joka on asiakkaan ja yrityksesi välissä, se tuo liikennettä joko yrityksesi tai kilpailijasi verkkosivustoille. On tärkeä ymmärtää, kuinka tämä koneisto toimii ja kuinka sitä voi hyödyntää omassa bisneksessä, sanoo Jukka Ikonen Somafy Oy:n toimitusjohtaja.

Digimarkkinointia hallitsee yksinoikeudella Google, joten sen toimintaperiaatteet on osattava perusteellisesti. Mikäpä olisi parempi Googlen toimien tulkitsija kuin WSI, joka on Googlen Premier-tason kumppani maailmanlaajuisesti.

Mikä WSI ja Omatoimittaja

WSI tulee sanoista: We Simplify Internet. Yritys on toiminut markkinoilla yli 25 vuotta ja 80 maassa. Somafy Oy edustaa WSI:n toimintaa Suomessa.

WSI auttaa asiakkaitaan hyödyntämään Internettiä strategisena työkaluna ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Se tekee tiivistä yhteistyötä Googlen kanssa.

Omatoimittaja.fi on viestintätoimisto Valloitus Oy:n palvelu, joka tekee markkinointiviestintää, sisältöä, omintakeisella ja oivaltavalla otteella.

Omatoimittaja on tunnettu lehdistötiedotteistaan. Niitä tekevät vain kokeneet ammattitoimittajat, joita median on helppo julkaista. Tiedotteet tehdään journalistisin periaattein, joka tarkoittaa sitä, että media voi julkaista tiedotteet sellaisenaan halutessaan.

Tästä alkaa viiden askelen digitaalisen ostopolun kirjoitussarja. Seuraava aihe käsittelee konservointia eli miten rakennetaan muun muassa asiakaspolut, optimoidaan sivusto ja puhutaan myös laskeutumissivusta.

Viiden tiedotteen digitaalisen ostopolon sarja on rakentunut Somafyn ja Omatoimittaja.fi:n yhteistyönä.

LUE lisää blogeista, jotka vievät asian äärelle, syventävät tietämystä.

- Digitaalisesta markkinoinnista Somafy Oy:n sivuilta.

- Sisältö ratkaisee, Omatoimittaja.fi sivuilta.

Lisätietoja:

Jukka Ikonen

Digital Marketing Strategist

+358 40 7501 796

https://www.wsi-digimarkkinointi.fi/

jukka.ikonen@somafy.fi

https://fi.linkedin.com/in/jukka-ikonen

Anne Lampinen

Omatoimittaja.fi

+ 358 40 595 0405



https://omatoimittaja.fi

anne@omatoimittaja.fi