Digitaalisen henkilöllisyyden hanke saatava maaliin – tunnistautuminen on maahantulon pullonkaulana

Keskustelu ulkomaalaisten työntekijöiden saamisesta Suomeen on noussut keskeiseksi kysymykseksi Suomen talouskasvun osalta. Syksyllä voimaan tulleen D-viisumin myötä työlupaprosessit ovat nopeutuneet erityisasiantuntijoiden osalta huomattavasti. Samalla maahantuloprosessin pullonkaulat ovat siirtyneet toisaalle.

Suomen startup-yhteisön jäsenistökyselyjen mukaan Suomen maahantuloprosessin suurin haaste on tällä hetkellä pankkiasiakkuuden avaaminen ja vahvan tunnisteen käyttöönotto.

Digitaalisen henkilöllisyyden uudistus helpottaisi maahanmuuttoprosessia tarjoamalla uuden tunnistautumisvälineen, joka voisi parhaimmillaan korvata pankkitunnusten käytön vahvana tunnistautumisen menetelmänä. Onnistuessaan hanke mahdollistaa ulkomaisen osaajan aidon integroitumisen suomalaiseen yhteiskuntaan aikaisempaa nopeammin.

”Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että uusi hallitus ja eduskunta käy HE-esityksen huolella läpi ja antaa esityksen mahdollisimman pian uudelle eduskunnalle. Perustusvaliokunnan esiin nostamat puutteet on korjattava ja toisaalta samalla varmistettava se, että lainsäädäntö mahdollistaa sujuvamman digitunnistautumisen käytön niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, erityisesti pankkipuolella. Tällä hetkellä pankkitilien avaaminen voi kestää Suomeen tulevalle jopa kuukausia. Helpotusta tähän saataisiin jos digitunnistautumisen voisi tehdä jo lähtömaassa. Prosessi saataisiin näin käyntiin ennen henkilön Suomeen saapumista”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

“Pankkitilin aukaisemiseen ja henkilöturvatunnuksen saamiseen Suomessa tarvitaan vahva tunnistautuminen. Tämä prosessi on Suomessa kankea ja aiheuttaa pullonkaulan ulkomaisen työvoiman integroitumiseen Suomessa. Pahimmillaan osaajat joutuvat odottamaan palkkojaan kuukausia”, tiivistää Youssef Zad, Suomen startup-yhteisön pääekonomisti. “Hallituksen esitys digitunnistautumisen parantamisesta ja jouhevoittamisesta oli erinomainen edistysaskel. Uudistuksen piti tulla voimaan tämän vuoden syksyllä. Tieto siitä, että mietintö on pysähtynyt valiokuntakäsittelyyn, eikä eduskunta näin ollen ehdi käsitellä lainsäädäntöä on todella harmillista sekä kotimaisille työvoimapulasta kärsiville yrityksille, että koko Suomen kilpailukyvylle.”

Työn tekemisestä on tullut maantieteellisesti joustavampaa etenkin teknologiayrityksissä. Päätös siitä, mihin maahan halutaan työllistyä riippuu äärimmäisen globaalissa ja kovassa kilpailutilanteessa myös siitä, millainen maahantuloprosessi muuton kohteena olevassa maassa on käytössä.