Digitaidot kasvavat Pohjanmaalla myös ensi vuonna

Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia myös ensi vuonna, kun digitukipilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia.

Pohjanmaan liitto on osallistunut noin vuoden ajan valtiovarainministeriön rahoittamaan kansalliseen digitukipilottiin, jossa alueen asukkaille on tarjottu tukea digitaaliseen asiointiin ja autettu digitaitojen kehittämisessä. Toimintaa jatketaan ensi vuonna, kun digituki laajenee nyt valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi.

–Pilotin aikana on käynyt ilmi, että tukea digitaitojen kehittämiselle on tarjolla eri muodoissa ja eri kohderyhmille Pohjanmaalla, mutta digituen toimijat eivät ole toisilleen kovin tuttuja. Tuen löydettävyydessä on myös kehitettävää, jotta kaikki asukkaat tietäisivät ja löytäisivät tarvitsemansa tuen pariin, kertoo Pohjanmaan liitossa projektipäällikkönä toimiva Jessica Fagerström.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille.

Pohjanmaalla digitukea tarjoavia toimijoita on ollut pilottivaiheessa mukana kymmeniä, ja uuden rahoituksen myötä verkosto vahvistuu entisestään.

–Haluamme että he, joilla on tarvetta digitaitojen kehittämiseen löytävät tarvitsemansa tukea. Nostamme myös kannustavasti digitalisaation hyötyjä ja näin poistamme siihen liittyviä pelkoja. Kyseessä on monen tavoin arkea helpottava asia, Pohjanmaan Fagerström kertoo.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jessica Fagerström, Pohjanmaan liitto, 044 781 6120, jessica.fagerstrom(at)obotnia.fi

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi