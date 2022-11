Digitalisaatio on avaintekijä Ifin vahvan tuloksen takana

Ifin vakuutustekninen kate oli heinä-syyskuussa 235 miljoonaa euroa, yhdistetty kulusuhde tavoitetta alempi ja asiakasmäärät kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys olivat korkealla tasolla – jopa 90 prosenttia Ifin asiakkaista uudistaa vakuutussopimuksensa.

- Tärkeä tekijä Ifin vahvan tuloksen takana myrskyisissä olosuhteissa on se, että olemme onnistuneet vahvistamaan johtavaa asemaamme teknologiakehityksessä maailman digitalisoituneimmilla markkinoilla Pohjoismaissa. Sujuvien digitaalisten palveluiden vuoksi voimme palvella asiakkaitamme henkilökohtaisesti varsinkin vahingonkorvauksissa, kommentoi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Pohjoismainen yhteiskunta ja kuluttajat ovat tottuneet huipputason digitaalisiin palveluihin ja se vie myös vakuutusalaa eteenpäin. Nopea tahti hyödyttää teknologiaorientoituneita suuria yrityksiä kolmella tavalla:

1. Koon mahdollistama investointi. Ifin järjestelmiä kehittää yli 1 000 hengen teknologia-alan ammattilaisen joukko. Määrä on moninkertainen monen kilpailijan kokonaishenkilöstöön verrattuna. If investoi teknologiakehitykseen joka vuosi lähes 100 miljoona euroa.

2. Suuren vakuutusyhtiön tärkeä kilpailuetu on data ja sen hyödyntäminen. Datan avulla voi laskea ja arvioida riskejä sekä hinnoitella oikein. If vakuuttaa Pohjoismaissa 20 % autoista ja sen ansiosta meillä on muita enemmän tietoa liikennekäyttäytymisestä ja riskitekijöistä.

3. Vakuutus on hybridituote, jossa digitaalinen ratkaisu parantaa asiakaskokemusta ja tekee siitä sujuvamman, mutta myös fyysisten palveluiden toimivuus on olennaista. If on kehittänyt mm. työkalun, jolla asiakas voi lähettää yhtiölle kuvan autoon tulleesta lommosta ja varata ajan suoraan korjaamosta ilman suoraa kontaktia Ifiin. Tänä vuonna sen kautta on lähetetty 39 000 kuvaa, joka on 86 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä, jos asiakkaan auto jättää keskelle moottoritietä. Hinausauton on tultava paikalle mahdollisimman nopeasti.

- Vuosi toisensa jälkeen If on pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö. Asiakasmäärämme kasvavat. Asiakastyytyväisyys on korkea. Tänään esittelemämme tulos on sen seurausta, Thorsrud lisää.

If-konsernin kolmannen neljänneksen tulos

Pohjoismaiden suurimman vakuutusyhtiön kolmannen kvartaalin tulos on vakaa automarkkinan heikkenemisestä ja suurvahinkojen kasvusta huolimatta. Tulos on linjassa viime vuoden kanssa, kun koronan vaikutukset otetaan huomioon.

Tulokseen sisältyy korkotasojen noususta johtuva positiivinen vaikutus vastuuvelan diskonttaukseen, pääasiassa vaikutus kohdistuu Suomeen.

Jatkossa on tärkeää, että inflaatio-odotukset otetaan hinnoittelussa huomioon, sillä If tarjoaa asiakkaille 12 kuukauden sopimushintoja. Pohjoismaisella tasolla If odottaa vahinkojen inflaation olevan noin 4–5 prosenttia.

Yhdistetty kulusuhde 81,6 prosenttia (80,2 % Q3/2021)

Vakuutustekninen kate 235 miljoonaa euroa (240 milj.)

Bruttomaksutulo 1 084 miljoonaa euroa (1 027 milj.)

Ifin kolmannen neljänneksen tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli 179,5 miljoonaa euroa (173 milj. Q3/2021)

Vakuutustekninen kate 95 miljoonaa euroa (42 milj.)

Yhdistetty kulusuhde oli 62,9 prosenttia (82,7 %)

If kuuluu Sampo-konserniin. Euromääräiset luvut on esitetty siinä muodossa, kuin Sampo esittää ne osavuosiraportissaan. Lisää tietoa koko Ifin tuloksesta löytyy Sammon osavuosiraportista.