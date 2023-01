Digitalisaatio sujuvoittaa yhteiskuntaa ja kansalaisten arkea – ratkaisut ovat parempia kuin laki sallii

Suomi.fi täytti 20 vuotta: Suomi.fin visio on kantanut painetusta Kansalaisen käsikirjasta kansalliseksi digi-infraksi 13.12.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Arjen sujuvoittaminen erilaisissa elämäntapahtumissa on ollut 20 vuotta täyttäneen Suomi.fin sydän. Vuosien mittaan tietosisältöjen oheen on syntynyt asiointia helpottavia digipalveluita. Nykyään Suomi.fi on 11 eri palvelun muodostama digitaalisen asioinnin tukipalveluiden kokonaisuus.