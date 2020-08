Digitan antenni-tv-verkon teräväpiirtotarjonta kasvaa – MTV3 HD aloittaa 1.9.2020

MTV ja Digita lanseerasivat antennitalouksille uuden tuotteen – antenniverkon maksukanavat + C More suoratoistopalvelu saatavilla nyt helposti samassa paketissa yhdestä osoitteesta 9.7.2020 11:00:00 EEST | Tiedote

MTV ja Digita lanseerasivat uuden tuotteen suomalaisille antennitalouksille: osoitteesta cmore.fi/antenni kuluttajat voivat jatkossa hankkia vaivattomasti yhdellä tilauksella antenniverkon maksu-tv-kanavat ja C More suoratoistopalvelun. Uudella C More suoratoistopalvelusta saatavalla tuotteella voi katsoa viihdettä ja urheilua niin kotona kuin matkoillakin joko netin yli tai antenniverkon välityksellä. Antenniverkon maksu-tv-kanavat välitetään kuluttajien televisioihin Digitan toimintavarman, viiveettömän ja valtakunnallisen antenniverkon avulla. Digita aloitti maksu-tv-liiketoimintansa vuoden 2020 alussa ostaessaan DNA:n antennitelevisioverkon maksu-tv-asiakkuudet. Nyt Digita kehitti kotimaisen suoratoistopalvelun C Moren kanssa uuden tuotteen. Tuttujen C Moren maksu-tv-kanavien kuten C More Max sekä C More Sport 1 ja 2 lisäksi asiakkaat saavat samaan pakettiin enemmän sisältöä liittämällä siihen C Moren suoratoistopalvelun. ”Asiakaslähtöisyys on meillä kaiken tekemisen ytimessä. Nyt