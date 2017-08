Digitan mastot suomalaisen joukkoviestinnän selkäranka - radio- ja tv-lähetyksiä välitetty Pyhätunturin asemalta 50 vuotta

Digita Oy ja Palojärven paliskunta: IoT-teknologiasta hyötyä porotaloudelle 22.6.2017 08:52 | Tiedote

Digita pilotoi yhteistyössä Palojärven paliskunnan kanssa porojen seurantaa IoT-verkon avulla. Digitan maanlaajuinen IoT-verkko mahdollistaa aiempaa kevyemmät ja kestävämmät GPS-seurannan ratkaisut, joiden avulla tulevaisuudessa voidaan seurata koko poroeloa. Porojen seuranta on poroelinkeinon kannalta tärkeää, sillä suurin osa metsään kuolleista poroista jää löytämättä. Digitan IoT-verkon mahdollistamien seurantaratkaisujen avulla on mahdollista seurata entistä useampaa poroa ja myös löytää kadoksiin jääneet yksilöt. ”Meille on erittäin tärkeää, että porojen liikkeistä ja katoamisista saadaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa. Olemme innoissamme, että vihdoin porojen seurannassa voidaan hyödyntää uutta ketterämpää teknologiaa. Nyt meillä on paremmat edellytykset seurata koko porotokkaa, ilman katvealueita. Näen, että toimivalle seurantateknologialle on suuri kysyntä koko Pohjoismaiden porotaloudessa”, kertoo Seppo Koivisto Palojärven paliskunnasta. ”Aikaisempiin porojen seurantalai