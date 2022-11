Dinosauria-näyttely avataan Oulun Limingantullin SuperParkin yhteyteen tammikuussa 2023

SuperParkin kylkeen saapuva näyttely sisältää parinkymmentä liikkuvaa dinosaurushahmoa. Joukossa ovat muun muassa hurja allosaurus, harjalisko stegosaurus, sarvipäinen carnotaurus sekä tietenkin mahtava tyrannosaurus – itse T-rex! Näyttely vie katsojat halki menneisyyden aina aikaiselta jurakaudelta 190 miljoonaa vuotta sitten lähelle dinosaurusten ajan päättymistä myöhäiselle liitukaudelle 65 miljoonaa vuotta sitten.

– Kyseessä on isoin Suomessa koskaan ollut dinosaurusnäyttely. Se on ollut esillä aikaisemin Euroopassa vain Norjassa. Näyttelyn kanssa Tietomaassa alkaa pyöriä myös Titanosaurus-niminen jättielokuva, mitä voi katsoa Tietomaan sulkeuduttua myös Dinosauria-näyttelyssä. Näyttelyyn voi tutustua itsenäisesti tai opastettuna. Opastukset ajoittuvat viikonloppuihin ja sesonkiaikoihin. Ryhmille on saatavilla aina varauksesta näyttelyopastus. Dinosauria-näyttelyllä haluamme toimia koko perheen matkakohteena silloinkin, kun Tietomaa menee remontin ajaksi kiinni, kertoo museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna Tamminen.

Näyttely avataan 23.1.2023 ja se on esillä SuperParkin yhteydessä vuoden 2024 huhtikuun loppuun saakka. Näyttelyn yhteyteen avataan myös Tietomaan ylläpitämä dinosaurus- ja tiedeaiheisten tuotteiden kauppa.

– Olemme innoissamme, kun saamme näyttelyn Terminaaliin ja SuperParkin naapuriin, minkä seurauksena tulemme tekemään vahvasti yhteistyötä näiden kahden kohteen välillä. Yhteistyö Dinosaurian, SuperPark puiston ja Robson’s -ravintolan välillä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää kohteet samalle reissulle, niin luokkaretkillä kuin perheen tai ystäväporukoiden kesken, Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi iloitsee.

Liput näyttelyyn tulevat ennakkomyyntiin Tietomaan verkkokauppaan joulukuussa. Lipunmyynti käynnistyy näyttelyn avajaispäivänä myös Terminaalin tiloissa. Dinosauria on meksikolaisen Dinosauriosmexico:n tuotantoa ja Suomeen se siirtyy Norjasta tiedekeskus Inspiriasta.